В Шымкенте торговцев сотками на «Гаранте» проверили полицейские. С целью профилактики краж сотовых телефонов в рамках акции «Внимание! Краденый телефон!» полицейские проверили в районе Верхнего рынка и перекрёстка Тауке хана и Байтурсынова около 30 продавцов сотовых телефонов на предмет незаконной реализации краденных мобильных устройств. В ходе проверки стражи порядка выявили пять человек, занимавшихся незаконной продажей телефонов, которых привлекли к административной ответственности.

Акция «Внимание! Краденный телефон!» направлена на профилактику краж сотовых телефонов. Полицейские надеются призвать граждан быть более внимательными к своему имуществу, чтобы не стать жертвой карманных краж а также не покупать у сомнительных лиц сотовые телефоны, которые могут оказаться краденными.

Только с начала 2017 года на территории Аль-Фарабийского района зарегистрировано около 60 краж сотовых телефонов и других карманных краж. Как правило, карманные кражи совершаются в основном в многолюдных общественных местах, в транспорте, в магазинах и на рынках города, где преступники, пользуясь невнимательностью и беспечностью граждан, незаметно для жертвы похищают сотовые телефоны, деньги и кошелки, а затем быстро исчезают с места преступления.

Сотрудники Аль-Фарабийского отдела полиции напоминают жителям и гостям Шымкента о необходимости соблюдения мер предосторожности:

— будьте внимательны к своему имуществу в общественных местах, в переполненном транспорте, при посещении магазинов или рынков города;

— находясь в транспорте или в людных местах никому не показывайте деньги и сотовые телефоны, храните их во внутреннем кармане, в сумке или в другом надежном месте, не держите ценности в заднем кармане брюк;

— остерегайтесь покупки мобильных устройств без документов с рук, на улице у незнакомых людей, так как купленный телефон может оказаться краденным.

— если Вы стали жертвой или свидетелем кражи чужого имущества или других преступлений, то Вам необходимо незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102».