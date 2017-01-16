В Шымкенте вновь подорожал бензин

В Шымкенте вновь выросла стоимость самого ходового бензина. Цена АИ-92 за несколько дней выросла на 6 тенге. Ценники в Шымкенте переписали на большинстве автозаправочных станций, и теперь стоимость топлива доходит до 139 тенге.

Председатель ассоциации юридических лиц «Жаңар жағармай» говорит, что в условиях рыночной экономики продавцы сами устанавливают стоимость и распределяют запасы по собственному усмотрению.

Кайыпбек Камбаров, председатель ассоциации юридических лиц «Жаңар жағармай»: «Наши ресурсодержатели принимают уже меры, они хотят привести к тому, что до выхода закона оборот нефтепродуктов хотят, чтобы только развивался крупный бизнес или там аффилированные компании, крупный бизнес. На сегодняшний день нет такого учета, прозрачности, это приводит к сговору, нет учета, естественно повышаются цены. Самое главное — влияет на конкурентоспособность, нет добросовестной конкуренции».

Однако это всего лишь мнение. Официальный комментарий агентству «Хабар» дали в Астане, где ситуация с бензином и вовсе непонятная, где-то цена даже ниже чем раньше, а где-то тоже повысилась.

Аскар Джалдинов, руководитель пресс-службы министерства энергетики РК: «Рынок Казахстана на 30 процентов зависит от российского рынка ГСМ. Сегодня из-за того, что российский рубль меняется, если у нас до нового года курс российского рубля составлял 5-5,1, то сейчас российский рубль стоит 5,6 тенге за 1 рубль, соответственно это сказывается на ввозимый импорт».

Любопытную статистику приводит информационно-аналитический центр нефти и газа. Эксперты сравнили динамику розничных цен на бензин АИ-92 в Казахстане и России за последний год. Так, разница цены в двух странах в январе 2016 года была 42 тенге. Литр топлива в нашей стране стоил 123 тенге, в соседнем государстве — 165. Сейчас разница еще больше. В январе этого года средняя цена в России — 198 тенге. В Казахстане минимальная цена за литр 92-го в пределах 133 тенге 45 тиын.