В Шымкенте задержаны подозреваемые в кражах аккумуляторов

В течение месяца на территории Шымкента неизвестные лица промышляли кражами автомобильных аккумуляторов. От действий злоумышленников пострадали десятки автовладельцев, которые обратились в Абайский ОП УВД Шымкента с заявлениями о краже аккумуляторов из легковых и грузовых автомобилей.

Данные факты были зарегистрированы в ЕРДР Абайского ОП по статье 188 УК РК «Кража».

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Абайского отдела полиции задержали двоих подозреваемых, двадцатилетних жителей Шымкента, оба безработные.

Следствием установлена причастность задержанных к восьми фактам краж аккумуляторов. Нанесенный ущерб потерпевшим составил свыше 200 тысяч тенге.

Подозреваемые совершали кражи в основном в ночное время, вскрывая подручными средствами автомашины, оставленные хозяевами без присмотра. Так, ночью 12 января текущего года в микрорайоне Казыгурт молодые люди вскрыли автобус «Дэу», принадлежащий 43-летнему жителю Шымкента, откуда похитили два аккумулятора на сумму 40 тысяч тенге.

Впоследствии краденные аккумуляторы задержанные сдавали в пункты приема металла, а деньги тратили на свои нужды. В настоящее время подозреваемые адресованы. Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование. Полицейские проверяют причастность задержанных и к другим фактам преступлений.

Южно-Казахстанские полицейские рекомендуют автовладельцам во избежание краж не оставлять свои автомашины без присмотра, с открытыми дверьми или с ключом зажигания в замке. Запирать все двери и багажник машины, не оставлять в салоне документы и ценные вещи, а автомашину ставить на охраняемую стоянку. Быть бдительными и внимательными к своему имуществу.

Если же вы стали очевидцем или жертвой подобных преступлений незамедлительно позвоните в полицию по телефону «102». Это поможет задержать преступников и вернуть похищенное имущество по «горячим следам».

Источник: пресс-служба ДВД ЮКО