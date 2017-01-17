В Шымкенте задержаны подозреваемые в краже водяных счетчиков

В Шымкенте полицейские Каратауского отдела полиции задержали двух молодых людей, подозреваемых в краже приборов учета воды на сумму более чем 2 миллиона тенге.

Так, с сентября прошлого года в Каратауский ОП УВД г. Шымкента поступали неоднократные сообщения от жителей дачного массива «Кайнар булак» о том, что неизвестные лица похищают у них водяные счетчики.

Чтобы раскрыть это преступление в Каратауском ОП создали следственно-оперативную группу из числа опытных сотрудников полиции. В ходе оперативно-розыскных мероприятий стражи порядка задержали двух подозреваемых, 1994 и 1995 г.р., жителей Толебийского района, безработных, которые признались в содеянном.

В настоящее время следствием установлена причастность задержанных к около 500 фактам краж приборов учета на сумму свыше 2 миллиона тенге. Все кражи подозреваемые совершали по одной и той же схеме. Два молодых парня, один из которых ранее работал установщиком водяных счетчиков, с помощью монтировки вскрывали щиты с приборами учета, установленные на улице. После чего они похищали водяные счетчики, которые затем сбывали на рынках города по низким ценам, а вырученные деньги тратили на свои нужды.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК «Кража». Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование. Полицейскими проверяется причастность подозреваемых лиц и к другим преступлениям.