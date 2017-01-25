В Шымкенте жить безопаснее, чем в других мегаполисах Казахстана

В Шымкенте жить безопаснее, чем в других казахстанских мегаполисах. Об этом свидетельствуют данные статистики. Так, по итогам 2016 года всего в Шымкенте зарегистрировано 20 892 уголовных правонарушений, в Астане – 39 727, а в Алматы — 66 913.

По сравнению с другими крупнейшими казахстанскими городами, в Шымкенте совершается и меньше особо тяжких преступлений, таких как убийства и изнасилования, а большая часть уголовных правонарушений, около 60%, приходится на кражи. Чаще всего, в областном центре ЮКО, воруют мобильные телефоны – примерно половина от всех совершенных краж.

В третьем казахстанском мегаполисе также наблюдается снижение общего уровня преступности. По сравнению с 2015 годом, количество уголовных преступлений на территории Шымкента уменьшилось на 7,4%: по особо тяжким преступлениям – на 6,1%, тяжким – 21,4%, а небольшой тяжести – 26,9%, сообщает пресс-служба акимата г. Шымкент.