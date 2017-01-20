В Шымкентском парке «Самал» посажено 5 тысячи деревьев

Сегодня, при участии акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева, во втором парке, строящимся в рамках программы «Шатқал», посажено 5 тысяч деревьев. Площадь парка, которому дали название «Самал», составляет 38 гектаров, а длина 1750 метров.

В целях озеленения и благоустройства заброшенных оврагов, будут посажены более 15 тысяч таких деревьев, как: клен, дуб, карагач, саксаул, караганник, плакучая ива, можжевельник, калифорнийский тополь.

Глава региона призвал всех принять активное участие в реализации первого в стране проекта по озеленению города.

«В ближайшее время мы планируем озеленить все овраги Шымкента, расположенные на территории города, превратив 16 800 гектаров в места для отдыха горожан. Также, в текущем году, планируем превратить 5 заброшенных оврагов, общей площадью около 100 гектаров, в комплекс для отдыха. Мы должны улучшить экологическую обстановку областного центра, где проживает около миллиона человек, превратив его в зеленый город», — сказал Жансеит Кансеитович.

Посетители парка станут свидетелями различных культурных вечеров, которые будут организованы в амфитеатре под открытым небом.

Кроме того, здесь построят детские площадки, велодорожки, площадки для игр в шашки и шахматы, спортивные площадки и отделение полиции, которые будут сданы на благо народа.

Главная цель этой программы — превращение заброшенных оврагов и участков в парки. Проект введен опираясь на опыт зарубежных стран, и сохраняет природные ландшафты. Развитые страны высоко оценили парки, реализованные данным методом. Кроме того, превратили их в любимые места для отдыха.

Напомним, что для озеленения и благоустройства заброшенных оврагов, привлечены спонсоры и учреждения, желающие добровольно принять участие в данном проекте. Так, например, коллектив ЮКГУ имени М. Ауэзова рассказали, что готовы внести свой вклад, озеленив 5 гектаров земли.

Зеленые насаждения, по словам ученых экологов, посаженные в декабре-феврале являются более устойчивыми и выдерживают различные природные условия.

Первому из запланированных 5 парков дали название «Шымсая», где был организован субботник, в ходе которого посажено более 1000 саженцев.

Пресс-служба акима ЮКО.