В соцсетях отслеживаются негативные публикации по авиакатастрофе в Бишкеке.

«По публикации в «Фейсбуке» начата следственная работа по даче ей юридической оценки», — сказала она.

По ее словам, сотрудники милиции отслеживают соцсети и проводят мониторинг сообщений касательно авиакатастрофы под Бишкеком.

«Мониторинг касается не только этой трагедии, но и других вопросов, в том числе публикаций по экстремизму. Работа осуществляется каждый день. Просто некоторые посты становятся резонансными», — сказала Аманкулова, добавив, что о принятых мерах будет сообщено дополнительно.

Напомним, преподаватель медицинской академии Таттыгуль Дооталиева, комментируя авиакатастрофу, на своей странице в «Фейсбуке» написала, что это «какой-то естественный отбор, чистка нации», указав, что погибшие приехали из южных регионов.