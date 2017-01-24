В ЮКО назначен новый руководитель управления госзакупок

От
Елена Бояршинова
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Руководитель управления государственных закупок Дуйсенов Берик Тастанбекович

24 января распоряжением акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева на должность руководителя областного управления государственных закупок назначен Дуйсенов Берик Тастанбекович.

Берик Дуйсенов родился в 1978 году, образование высшее, квалификация по специальности – юрист, бакалавр государственного и местного управления.

Трудовую деятельность начал в 2000 году прокурором отдела прокуратуры города Актобе.

2004-2016 годы работал старшим прокурором отдела прокуратуры города Актобе; юристом ТОО «Кит Со», «Отау Строй»; заведующим юридического отдела аппарата акима города Туркестан; руководителем аппарата акима городов Туркестан, Шымкент; советником генерального директора строительной компании ТОО «Саулет Бетон».

С декабря 2016 года работал заместителем руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля.

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1 Комментарий Включено "В ЮКО назначен новый руководитель управления госзакупок"

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Никита
Гость
Никита

Берик поздравляю с новым назначением!!! Удачи и всех благ!

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43 минут 24 секунд назад
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