В ЮКО назначен новый руководитель управления госзакупок

24 января распоряжением акима Южно-Казахстанской области Жансеита Туймебаева на должность руководителя областного управления государственных закупок назначен Дуйсенов Берик Тастанбекович.

Берик Дуйсенов родился в 1978 году, образование высшее, квалификация по специальности – юрист, бакалавр государственного и местного управления.

Трудовую деятельность начал в 2000 году прокурором отдела прокуратуры города Актобе.

2004-2016 годы работал старшим прокурором отдела прокуратуры города Актобе; юристом ТОО «Кит Со», «Отау Строй»; заведующим юридического отдела аппарата акима города Туркестан; руководителем аппарата акима городов Туркестан, Шымкент; советником генерального директора строительной компании ТОО «Саулет Бетон».

С декабря 2016 года работал заместителем руководителя управления государственного архитектурно-строительного контроля.