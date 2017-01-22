В ЮКО штрафуют нарушителей строительных норм

О низком качестве строительства и недобросовестной работе приемочной комиссии говорили на заседании, прошедшем при участии первого заместителя акима области Дархана Сатыбалды. На сегодняшний день в работе застройщиков наблюдается немало изъянов. А на организации, занимающихся технадзором, в акимате пообещали подавать в суд, передает корреспондент BNews.kz.

Недостроенные школы, детские сады и спортзалы — не закончив один объект, подрядчики тут же берутся за следующий, что приводит к непрочности сооружений. Например, в Сайрамском районе из-за несоблюдения строительных норм в только что возведенных стенах школы пошли трещины, в связи с чем Дархан Сатыбалды пообещал, что подрядчиков, имеющих нарушения, будут систематически проверять, а на самых недобросовестных подавать в суд.

«Организации, отвечающие за прием и качество строительных объектов, пользуясь своими полномочиями, могут поставить подписи на пустых документах, где еще нет самого объекта. Такие организации, занимающиеся технадзором, будут пожизненно лишены лицензии для проведения такой деятельности. Их нужно судить. Поэтому будем добиваться подачи в суд на недобросовестных работников», — предупредил первый заместитель акима области Дархан Сатыбалды.

Всего за 12 месяцев 2016 года на соответствие нормам строительства проверили 1379 сооружений. Общая сумма наложенных административных штрафов составила более 99 млн тенге. На сегодняшний день все нарушения устранены.

Помимо качества у чиновников есть нарекания, касающиеся сроков строительства. Они то и дело срываются. В ходе дискуссии, строительные компании винили во всем чиновников, утверждая, что из-за поздних объявлений тендеров времени на нормальное строительство просто не остается. Оказалось, что и проектировщики работают далеко не всегда качественно.

«В Шардаринском районе во время постройки школы на 900 мест были задеты грунтовые воды. При планировании проектно-сметной документации сказали, что они залегают на 12 метровой глубине, а на деле оказалось, что на глубине 2,5 метров. Тут была неправильно проведена проектная работа», — привел пример руководитель управления ГАСК ЮКО Куттыбек Жамашев.

Первый заместитель акима области сообщил, что все же для проверки работы застройщиков будет проведен специальный рейд, ведь нет никакой гарантии, что в следующий раз эти постройки не обрушаться, а сноса некачественных объектов контролирующие органы будут добиваться через суд.

За допущенные нарушения оштрафованы и привлечены к административной ответственности должностные лица, представляющие организации — заказчиков объектов, строительство которых ведется за счет государственного бюджета. В целом по области административные взыскания наложены на руководителей 125 проектных и подрядных организаций региона.