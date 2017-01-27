В ЮКО полицейский рейд «Автобус» за сутки выявил 158 нарушителей ПДД

В ЮКО только за сутки водители общественного транспорта нарушили ПДД 158 раз. Сотрудники местной полицейской службы ЮКО начали оперативно-профилактическое мероприятие «Автобус». Целью мероприятия является профилактика и снижение аварийности на пассажирском автотранспорте, проверка технического состояния пассажирского транспорта, наличие регистрационных документов и соблюдение правил дорожного движения водителями общественного автотранспорта.
Выяснилось, что масса водителей автобусов и маршруток пользуются мобильными телефонами, перевозят пассажиров и багаж без соответствующего свидетельства, нарушают правила маневрирования и превышают скорость. Причем, каждый из них несет ответственность за несколько десятков жизней пассажиров.
За сутки проведения ОПМ «Автобус» полицейские выявили свыше 150 правонарушений. В их числе:
— нарушение правил пользования телефоном или радиостанцией при управлении транспортным средством — 45 фактов;
— нарушения правил маневрирования — 14;
— превышение скорости – 10;
— не предоставление преимущества в движении пешеходам – 3;
— не прошедшие ГТО и обязательный техосмотр — 14;
— незаконное переоборудование – 1;
— перевозка пассажиров и багажа без соответствующего свидетельства — 22;
— отсутствие у водителей списков пассажиров при нерегулярных перевозках- 13;
-отсутствие обязательного страхования гражданско-правовой ответственности-4;
— нарушение режима труда и отдыха водителей — 9.
На штрафстоянrу за нарушение правил дорожного движения полицейскими водворены 3 единицы автотранспорта.
Напомним, ОПМ «Автобус», которое продлится еще два дня, направлено на улучшение оперативной обстановки и принятиt мер, направленных на снижение уровня аварийности на дорогах области с участием пассажирского транспорта.
В ОПМ «Автобус» задействованы свыше 800 сотрудников полиции и представителей других государственных органов и объединений, в том числе представители транспортной инспекции, департамента государственных доходов и другие организации. Также в целях выявления незаконных мигрантов и нелегальных перевозчиков совместно с сотрудниками миграционной полиции будут осуществлять проверку транзитных транспортных средств.
Пресс-служба ДВД ЮКО
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1 Комментарий Включено "В ЮКО полицейский рейд «Автобус» за сутки выявил 158 нарушителей ПДД"
Драть их надо и в хвост, и в гриву. Не рейды устраивать, а постоянно. На верхнем рынке порядок навести не могут, рейды не помогают. Видеокамеру убрали чтобы бардак не видеть.