В Южном Казахстане в 2016 году родились 765 пар близнецов

В 2016 году в Южно-Казахстанской области родилось 79 195 детей. Среди новорожденных 765 пар двойняшек, 5 тройняшек. В стране каждый пятый ребенок рождается в Южном Казахстане. По высоким показателям рождаемости лидирует город Шымкент.

Например, в прошлом году в городе было зарегистрировано 36 191 новорожденных. Из районов области лидирующее место по рождаемости занимают г. Туркестан, где родилось 8742 детей. На следующем месте стоит Махтааральский район, в котором родилось 7880 детей. А в Сарыагашском районе на свет появились 7425 новорожденных.

После обретения страной Независимости, за счет увеличения финансирования отрасли здравоохранения построены новые медицинские учреждения. Улучшилось материально-техническое оснащение. Современные оборудования и устройства установлены не только в областном центре, но и в районах и городах.

В результате, в регионе снижается материнская и младенческая смертности, и растет рождаемость. Так, в 2015 году в Южно-Казахстанской области родились 79 125 новорожденных.

Пресс-служба акима ЮКО.