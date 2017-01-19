Величие русского балета покажут шымкентцам на сцене «Туркестана»

Величие русского балета покажут шымкентцам на сцене концертного зала «Туркестан». 20 и 21 февраля в Шымкенте пройдут вечера шедевров мировой классики государственного академического театра танца Республики Казахстан «Величие и триумф русского балета».

«Я романтик, опоздавший на поезд современного жестокосердия. И хорошо, что опоздал! Свой праздник я несу с любовью к людям, чтобы не сбежала красота. Гоню душу, начинающую скрипеть. Их любовь ко мне морщится, только чтобы досадить. В свой спектакль жизни таких принять не могу. Способность формировать позитивную ценную ориентацию в условиях скоропреходящей моды, созданной шоу-бизнесом, возможно только на территории классического искусства, несущего в себе самые устойчивые, испытанные временем идеалы человеческой красоты и мудрости…» — обратился в приветственном письме к зрителям народный артист РК, легендарный руководитель балета Булат Аюханов.

В программе:

20 февраля 2017 года — «Лебединое озеро» П. И. Чайковского. Начало в 19:00.

21 февраля 2017 года — «Лебединое озеро» Белый акт, «Болеро» Мориса Равеля, «Кармен-сюита» Ж. Бизе – Р. Щедрина. Начало в 19:00.