Виола Балан пришла в сознание

От
Анастасия Новикова
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На страничке малышки Виолы Балан в Instagram, появилась первая за долгое время, положительная новость. 3 дня назад девочку привели в сознание. Частота сердечных сокращений у Виолы сегодня в норме, но из-за длительного подключения к аппарату искусственной вентиляции легких, малышка пока не может дышать самостоятельно. Ей установлена трахеостома — это искусственное дыхательное горло, оно способно обеспечить полноценную дыхательную функцию в случае невозможности естественного использования верхних дыхательных путей.

Из за трахеостомии Виола не может говорить и не понимает что с ней происходит. Немецкие доктора с выводами и прогнозами не торопятся.

Напомним, трехлетняя Виола Балан борется за жизнь с редкой болезнью — комплексом Шона. У девочки сочетанный порок сердца , сложнейшую операцию провели немецкие врачи. Девочку привезли в Германию в тяжелом состоянии — болезнь была запущена.

Средства на операцию и реанимационные мероприятия, а так же на санавиацию малышке собрали всем миром. После того как казахстанские врачи выдали заключение о необходимости лечения в клиниках дальнего зарубежья, волонтеры объявили сбор пожертвований. Суммы поступали разные, и каждая копейка пригодилась. Кто-то отправлял 500 тенге, кто-то один доллар, а кто-то миллион тенге и даже 50 тысяч евро. И все эти собранные средства позволили малышке получить еще один шанс на жизнь. Мама Виолы Яна Балан не устает благодарить всех, кто откликнулся.

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2 Комментариев Включено "Виола Балан пришла в сознание"

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Шуддин Саидов
Автор
Шуддин Саидов

Дай Аллах здоровья

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6 часов 20 минут назад
Татьяна
Гость
Татьяна

Дай Бог, чтобы поборола болезнь и выздоровела! Виолочка, ты после всего пережитого, достойна жить долго и счастливо!

Голос ЗА
4
0
Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 41 минут назад
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