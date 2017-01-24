Виола Балан задержится в Германии на неопределенное время

Виола Балан, возможно, задержится в Германии еще на два месяца. Об этом сообщили близкие шымкентской девочки, которая проходит сложное лечение в немецкой клинике. Несмотря на успешность проведенной операции, малышке предстоит долгий реанимационный процесс.

Так же близкие Виолы Балан сообщили о новом сопутствующем заболевании малышки, которое вошло в список осложнений.

«Сейчас Виоле тренируют дыхание, лечат легочную гипертензию, которая, к сожалению, будет присутствовать всегда в какой-то степени. Если бы Виола получила помощь своевременно, до гипертензии дело бы не дошло… Но врачи делают все возможное, чтобы максимально помочь восстановиться малышке», — пишет официальный волонтер Виолы Татьяна.

Питается девочка пока только через зонд, ребенок получает спецпитание, потому что организм истощен.

В счет от клиники входили только 30 дней реанимации. Виола Балан находится там уже два месяца и немецкие врачи пока не готовы отправить малышку в Казахстан. Визы Виоле и ее маме продлили еще на два месяца.

«Относительно затрат — предварительный отчет еще не получен. Но точно добавится счет за операцию по установке трахеостомы, так как хирурга приглашали из другой больницы. Но мы очень надеемся, что наша малышка все же поправится. Пусть и маленькими шажками, но девочка идет к выздоровлению…» — написала Татьяна.

Напомним, у шымкентской малышки Виолы сложный сочетанный порок сердца — комплекс Шона. Два месяца назад малышке сделали операцию в немецкой клинике сердца. Деньги на операцию и перелет собирали всем миром. Всего было собрано около 150 тысяч евро, больше 100 тысяч мама Виолы заплатила в клинику, в 45 тысяч евро обошелся перелет бортом санитарной авиации. Обычным рейсом маленькая Виола бы не долетела до клиники.

К слову, за время пребывания Виолы в Германии, в Шымкенте продолжали действовать боксы для сбора пожертвований. И неравнодушные горожане, даже зная о том, что девочку уже прооперировали, все равно оставляли в них деньги.

Еще не все боксы собрали волонтеры, но первые отчеты уже опубликованы. На сегодняшний день для Виолы собрано 629 321 тг+ 70$ +20€.

«Отдельная благодарность всем владельцам и руководителям магазинов, салонов красоты организаций, ресторанов, кофейн, каждому человеку который жертвовал финансы, за помощь в сборе средств для Виолы! Спасибо за ваше большое и доброе сердце!» — написала своем аккаунте волонтер.

1. ТОО «Альянс», рынок Айна- 16 155 тг

2. Магазин «Наби»- 6055 тг

3. Юг сити, бутик 217 — 54 150 тг

4. Юг сити, бутик 141- 26 135 тг

5. Магазин «Какаду»- 31 660 тг+20$

6. Салон красоты «Риза»- 3 840 тг

7. Магазин » Все для животных и цветы для дома» — 4250 тг

8. Салон красоты «Сакура» — 4050 тг

9. Магазин «Зангар» — 10460 тг

10. Кофейня «Maronne Rosso»- 85 261 тг

11. Кофейня «Five Donuts»- 10 000 тг

12. Боулинг центр «Галактика развлечений» — 37 000 тг

13. Магазин «Глобус»- 7 565 тг

14. Студия красоты Дианы Болшынбаевой- 7 510 тг

15. ТЦ Mega Planet — 184 835 тг

16. ТЦ Аль-Фараби — 27 180 тг

17. Ресторан «Анар» — 7 680 тг

18. Ресторан «Бахчисарай» — 15 325 тг+50$

19. Ресторан «Barvilla» — 18 920 тг+20€

20. Ресторан «Wok Wok» — 35 600 тг

21. Ресторан «Mozarella» — 35 690 тг