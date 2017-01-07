Внимание! Конкурсный отбор в Назарбаев Интеллектуальную школу

Начался ПРИЕМ документов УЧАЩИХСЯ 6 классов для ПОСТУПЛЕНИЯ в Назарбаев Интеллектуальную школу физико-математического направления г. Шымкент!

***

Прием документов в НИШ осуществляется с 12 декабря 2016 года по 28 января 2017.

Для участия в конкурсном отборе претендент предоставляет в приемную комиссию следующие документы:

1. заявление на участие в конкурсе, заполненная анкета;(заполняется при подаче документов)

2. копии свидетельства о рождении претендента, ИИН претендента, удостоверение личности претендента (в случае наличия)

3. копия удостоверения личности родителей или законного представителя с указанием ИИН;

4. медицинская справка формы 086/у;

5. адресная справка;

6. копия табеля успеваемости за 5 класс и за первое полугодие 6 класса, в случае если претендент не закончил текущий учебный год и продолжает обучение. Требуемые документы должны быть заверены подписью руководителя и скреплены печатью соответствующей организации образования.

7. фотографии претендента размером 3х4 — в количестве 2 шт.

Все указанные документы подшиваются в пластиковый скоросшиватель: красный скоросшиватель для казахских классов; синий скоросшиватель для русских классов

-Режим приема документов с понедельника по пятницу с 9/00 до 17/00, в субботу с 9/00 до 14/00 -Праздничные дни: 16, 17 декабря 2016 года, 1,2,7 января 2017 года

***

Свяжитесь с нами! Мы ответим на все Ваши вопросы.

Телефон: 8(7252)29-44-88, 8(747)9394851

Электронная почта: info@fmsh.nis.edu.kz.

Наш адрес: г. Шымкент, мкр Акжаиык, ул.Элитный городок, строение 6

Автор: Хасият Сайдиганиева.