Вора-карманника, промышлявшего в автобусах, задержали шымкентские полицейские. В Аль-Фарабийский ОП УВД Шымкента с заявлением обратилась 42-летняя местная жительница о том, что при поездке в общественном транспорте неизвестные лица похитили у ее 16-летней дочери кошелек с деньгами.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудники Аль-Фарабийского ОП УВД г. Шымкента задержали подозреваемого, местного жителя, 1971 года рождения, ранее судимого, который признался в содеянном. В настоящее время полицейскими установлена причастность задержанного к около 20 фактам карманных краж. Общая сумма ущерба, нанесенная потерпевшим, составила около полмиллиона тенге.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 «Кража». Вещественные доказательства изъяты. Проводится досудебное расследование.

Полицейские Шымкента предупреждают жителей и гостей области: чтобы не стать жертвой карманных и иных краж необходимо соблюдать следующие меры предосторожности:

— старайтесь предвидеть и избегать неприятных ситуаций, внимательно следите за имуществом, находящимся в ваших карманах и сумках, храните ценные вещи в надежных от проникновения местах;

— при нахождении в общественных местах или на рынках держите сумки и пакеты в зоне видимости, обращайте пристальное внимание на подозрительных людей; никогда не показывайте деньги или драгоценности, особенно в людных местах или перед посадкой в транспорт, их надо держать во внутреннем кармане, в сумке или в другом надежном месте.

Если же вы стали жертвой или очевидцем карманных или иных краж, то вам следует незамедлительно обратиться в полицию или позвонить по телефону «102». Большинство преступлений раскрывается по горячим следам.