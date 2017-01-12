Всем госслужащим корпуса «Б» предстоит пройти комплексную аттестацию

Менее чем через месяц — с февраля 2017 года — в Казахстане начнется аттестация административных государственных служащих корпуса «Б». Эту аттестацию в ЮКО предстоит пройти более 6 тысячам государственных служащих. Об особенностях предстоящей аттестации, а их, поверьте, предостаточно, рассказал на встрече с журналистами руководитель, председатель Совета по этике Департамента Агентства Республики Казахстан по делам государственной службы и противодействию коррупции по Южно-Казахстанской области Али Комекбаев.

В связи с чем она проводится?

Меня лично «вырубает» существующий чиновничий язык, типа: «в соответствии с решениями съезда», или «в свете последнего послания президента…». Но, поверьте, чиновники на этом языке так и говорят. Итак, предстоящая аттестация проводится в соответствии с 15 шагом «Плана нации – 100 конкретных шагов». А этот 15-й шаг выглядит буквально так: «Проведение КОМПЛЕКСНОЙ АТТЕСТАЦИИ ДЕЙСТВУЮЩИХ ГОСУДАРСТВЕННЫХ СЛУЖАЩИХ после принятия нового закона о госслужбе, усиления квалификационных требований и внедрения новой системы оплаты труда».

Сроки проведения

С 1 февраля по 1 июля 2017 года.

Цель аттестации

Это не только определение уровня профессиональной подготовки, определение соответствия занимаемым должностям, но и выявление потенциала служащих для дальнейшего развития и карьерного продвижения.

Отличия

В прежние годы аттестация административных государственных служащих корпуса «Б» проводилась один раз в три года. Предстоящая аттестация носит разовый и комплексный характер. Если раньше госслужащий во время тестирования должен быть продемонстрировать свое знание отечественного законодательства – Конституции РК, Законов Республики Казахстан, прежде всего «О борьбе с коррупцией», «Закона о государственной службе», других нормативно-правовых актов. Теперь же, отметил на встрече Али Амантаевич, то есть с февраля 2017 года, госслужащие будут оцениваться на наличие компетенций, требуемых для эффективной работы на конкретной должности. Для этого будет применяться специальная автоматизированная программа. В этой связи, Законом РК «О государственной службе Республики Казахстан» определено, что аттестационная комиссия может принять решение о повышении служащего.

Кто освобождается от аттестации?

К сведению, всего на начало 2017 года в Казахстане работали 91 330 государственных служащих. В Южно-Казахстанской области по данным на конец 2015 года работал 8741 государственный служащий.

Не все они будут обязаны проходить аттестацию по-новому. Всего по Казахстану аттестацию пройдут 65 тыс. человек, в том числе чуть более шести тысяч в Южно-Казахстанской области.

От прохождения аттестации освобождаются:

— служащие предпенсионного возраста (женщины 56 лет и мужчины 61 года);

— находящиеся в декретном отпуске по беременностям и родам, а также по уходу за ребенком;

— беременные женщины, а также женщины, имеющие детей в возрасте до трех лет, одинокие матери, воспитывающие ребенка в возрасте до 14-ти лет (ребенка-инвалида в возрасте до 18 лет), иные лица, воспитывающие указанную категорию детей, без матери;

— впервые принятые на госслужбу лица, проработавшие менее полугода;

— госслужащие корпуса «Б», состоящие в кадровом резерве корпуса «А».

Как будет проходить аттестация

Аттестация будет проведена последовательно в три уровня в зависимости от категории занимаемых должностей.

В высшей аттестационной комиссии при Администрации Президента аттестацию пройдут директора департаментов центральных государственных органов, руководители областных управлений, а также иные служащие корпуса «Б», соотносимые к ним по уровню.

На втором уровне, аттестационных комиссиях министерств и акиматов областей, собеседование будут проходить соответственно работники этих государственных органов.

Третий уровень – это аттестационные комиссии районов. Оценку здесь будут проходить районные и сельские государственные служащие.

Здесь есть своя особенностью – такая трехуровневая система позволяет лицам, прошедшим аттестацию вышестоящего уровня войти в состав нижестоящих комиссий. Это обеспечит большую беспристрастность к проводимому процессу и единый подход к собеседованиям.

Этапы аттестации

Всего их четыре. Первый — составление оценочного листа. Второй — тестирование на оценку личных компетенций. Третий — собеседование в аттестационных комиссиях соответствующего уровня. Четвертый — принятие решений аттестационной комиссией по итогам собеседования и с учетом результатов предыдущих этапов.

Итог аттестации

Чего ждут от аттестации, каким будет ее итог? По итогам аттестации по каждому государственному служащему будет принято решение. В этом решении будет указан один из вариантов:

— соответствует занимаемой должности и рекомендуется к повышению;

— соответствует занимаемой должности;

— не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к понижению;

— не соответствует занимаемой должности и рекомендуется к увольнению.

Отсев ожидается?

«Мы такого варианта не исключаем, — ответил Али Комекбаев. – На смену тем, кто не прошел аттестацию, придут новые, более грамотные специалисты. Объявим конкурс, и в течение 10 дней новый госслужащий займет вакантное место». По словам Али Амантаевича, на заре независимости страны, сменяемость команд в отдельных случаях достигала 75 процентов. К примеру, сменился аким города, района или департамента. Новый руководитель приводил с собой новую команду. Новичков обучали. Затем ситуация повторялась, шло очередное «обновление» команды. Теперь же сменяемость кадров в среднем по республике достигла 9 процентов, в отдельных случаях – уже восьми процентов.

С января 2016 года в Казахстане изменилась модель государственной службы. В стране формируется современный госаппарат. Это первая из пяти президентских реформ, обозначенных Нурсултаном Назарбаевым. Во главу угла подбора кадров выносятся принципы — эффективность и конкурентность, на этих принципах должна строиться работа государственных служащих. Государственная служба приобретет карьерную модель. Рост госслужащего идет с низовых должностей. Для дальнейшего продвижения по службе потребуется определенная компетентность и наличие стажа работы на нижестоящих должностях, постоянное повышение квалификации. Прежних стремительных «взлетов» от каменщика до замакима города, по сути – случайных людей, не будет. Для набора наиболее компетентных специалистов и предложен новый вариант аттестации.

Главное – чтобы на госслужбе остались и работали грамотные специалисты, настоящие патриоты Казахстана, делающие максимум для процветания родной страны, улучшения качества нашей с вами жизни.

Предвосхищая вопрос о месте проведения предстоящей аттестации, сообщаю адрес: город Шымкент, улица Жангельдина, 17 — в здании, где ранее размещался отдел образования города Шымкента.

В случае возникновения вопросов можно позвонить по телефону: 8 (7172) 753427, а также на сайте Агентства kyzmet.gov.kz открыт специальный раздел «Аттестация».

В этом же разделе будут размещены видеоинструкция о порядке прохождения аттестации и контактные телефоны региональных департаментов.

Кроме того, функционирует колл-центр 1424, работники которого также предоставят необходимую информацию.