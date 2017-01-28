Охотники за кристинкой. Всевидящее око нового поколения

«А ты уже есть в группе охотников на Кристинку?» – самый популярный вопрос шымкентцев в пространстве социальных сетей. И такая же популярная просьба: «Друзья, добавьте и меня в чат охотников!» На сегодняшний день только в шымкентском сегменте WhatsApp* три чата по 300 пользователей в каждом.

Каждый из участников чата невероятно активен и никто уже не удивляется, когда в течение часа получает около пятисот сообщений… Пользователи из других городов Казахстана только пожимают плечами: «А кто такая Кристинка, если на нее объявлена охота?!!» Будет честными – Кристинка – не «кто», а «что»))) Это переставший быть мифическим для Шымкента мобильный авторадар КРИС-П…

Страшилки о всевидяшем оке нового поколения авторадаров по Шымкенту ходили давно. Информация, доступная в интернете, перемешивалась с байками бывалых водителей, превращая обычную современную аппаратуру в жуткое вездесущее привидение «Кристину». Явью хоррор* стал с 10 января, когда в Шымкенте началась полицейская операция «Шторм» и было официально объявлено о запуске на дорогах города не только спецприборов «Автоураган» (о них мы обязательно скажем ниже), но и о трех авторадарах КРИС-П.

Только за один час полицейские выявили нарушений правил дорожного движения на пять миллионов тенге. Теперь все нарушители получат по почте конверты со штрафами. Самое минимальное административное наказание, например, за превышение скорости составляет 10 тысяч тенге. О новой технике полицейских с уважением уже отзываются и сами водители.

«Этот комплекс, конечно, нужный. На дорогах водители-нарушители до сих пор создают опасные ситуации, а так их могут привлечь к отвественности и обезопасить других автовладельцев. В целом, считаю, отличная аппаратура», – признает один из водителей.

Итак, «Кристинка». Радар КРИС-П устанавливается, как правило, недалеко от края проезжей части дороги на специальной треноге. Ориентируется комплекс относительно дорожного полотна таким образом, чтобы охватывать сразу все полосы движения. Камера КРИС-П фиксирует нарушителя со всеми данными о нем (этому способствует встроенный измеритель скорости). Полученная информация передается на центральный пункт приема (зачастую, это мобильный пункт ДПП) или предназначенный для этого внешний компьютер, на котором специальная программа обрабатывает данные и формирует базу данных нарушителей ПДД. Кроме, собственно, обработки полученных данных, при помощи компьютера можно настраивать радар и управлять основными его параметрами работы, в частности, устанавливать пороговую скорость и получать какие-то выборочные данные о нарушителях.

Не лишним будет отметить, что в отличие от аналогичных приборов других моделей, датчик «КРИС» проводит селекцию целей по направлению их движения на довольно большом расстоянии. В свою очередь, это значительно расширяет его возможности и повышает эффективность работы. Передача данных на мобильные посты ДПП и на внешние компьютеры осуществляется как посредством обычной телефонной линии, так и сотовой связи GSM. Также, прибор КРИС-П способен, благодаря встроенному модулю, передавать информацию о нарушителе через радиоканал. Все данные, которые передает датчик, надежно защищены встроенной системой безопасности.

Дальность измерения скорости – 150 м, диапазон измеряемых скоростей – от 20 до 250 км/ч, погрешность измерений КРИС-П плюс-минус 1 км/ч. Максимальная дальность визуального определения госномера авто по фотоизображению при освещенности не менее 50 лк* в зоне контроля – до 100 м, менее 50 лк с инфракрасной подсветкой – 50 м. Максимальная дальность передачи данных по радиоканалу – 1,5 км, максимальная дальность инфракрасной подсветки – 50 м. Максимальное количество кадров, сохраняемых на флеш-накопителе датчика (2 Гб) – не менее 9000 кадров. Допустимое время работы от аккумулятора емкостью 55 ампер/час – не менее 8 часов. Погрешность хода энергонезависимых часов – не более 2 секунд в сутки.

Работать «Кристинка» может при температуре от минус 30 до плюс 59 градусов по Цельсию, практически при любом атмосферном давлении и относительной влажности до 90%.

Слава «Кристинки» затмила даже не менее эффективное оборудование, давно и успешно работающее в Шымкенте. Это «Интегра-КДД». Легче спросить, чего не может эта система. Потому что интеллектуальный перекресток, а это и есть «Интегра», может многое. Система в автоматическом режиме способна раскрывать и фиксировать без участия человека такие опасные нарушения, как:

– проезд на запрещающий сигнал светофора, пересечение стоп-линии на запрещающий сигнал светофора;

– пересечение или движение транспортного средства по сплошной линии, выезд автотранспорта на полосу встречного движения;

– фиксация факта стоянки (остановки) в неположенном месте, несоблюдение требований, предписанных дорожными знаками или разметкой проезжей части дороги;

– нарушение правил проезда железнодорожных переездов;

– фиксация проезжающих транспортных средств (ТС) с определением государственного номера;

– сохранение информации о проезжающих ТС в локальной базе данных;

– возможность удобного просмотра локального архива проехавших ТС;

– проверка распознанных номеров ТС по локальной базе данных ПЦ УДП ДВД для установления лиц, уклоняющихся от уплаты административных штрафов за нарушение ПДД и принятия к ним мер, предусмотренных законом;

– определение скорости движения автотранспорта и выявление нарушений скоростного режима с регистрацией в базе данных (БД) превышения скорости с градацией: на 10, 20, 40 и свыше 60 км/ч;

– фиксация невключения (неисправности) ходовых огней в заданное время суток.

Установленная на ключевых перекрестках, «Интегра-КДД» передает всю информацию о каждом транспортном средстве, пересекающем транспортный узел в Центр оперативного управления, где в режиме реального времени система выполняет автоматический поиск транспортных средств по базам данных полиции на предмет розыска или оперативного контроля. За сутки камеры слежения фиксируют несколько сотен административных правонарушений. Самые распространенные: выезды за стоп-линию, на полосу встречного движения, а также проезд на красный сигнал светофора. На сегодняшний день в Шымкенте «Интегрой» оснащены 22 городских перекрестка. Водители знают их наперечет и стараются не нарушать.

А вот «Автоураганы» навели много «шороху» на городских дорогах. Комплексы появились на улице Желтоксан неподалеку от отеля RIXOS и сразу же возбудили воображение горожан. Первые версии от лицезрения неведомых ранее автомобилей: «Это спецслужбы! Прослушивают разговоры в «Риксосе»… Даже не прячутся, дожили!» Однако выяснилось, что комплексы «Автоураган» к прослушке никакого отношения не имеют. Они подглядывают!

Только с начала 2016 года с помощью комплекса «Автоураган» полицейские водворили на штрафстоянку свыше 1000 автомашин, владельцы которых уклонились от уплаты налогов и штрафов на сумму более 23 миллионов тенге.

Передвижной комплекс «Автоураган» значительно облегчил работу полицейских по выявлению нарушителей на дорогах. Если раньше сотрудник дорожно-патрульной полиции должен был останавливать несколько машин подряд, чтобы выявить неплательщика штрафов, то сегодня с помощью «Автоурагана» это делается намного быстрее. Так, по специальной базе данных пробивается номер нарушителя, не оплатившего штраф, после чего номер машины передается сотруднику полиции, который уже на дороге останавливает указанную автомашину.

В настоящее время на балансе местной полицейской службы ДВД ЮКО имеются два передвижных комплекса «Автоураган», патрулирующих дороги областного центра.

К слову, в группах «охотников на Кристинку» делом чести считается определить, где в настоящее время установлен авторадар. Увидел, зафиксировал, все! Ты практически лидер группы и герой дня! Но вместе с этим появляется все больше сообщений, призывающих не нарушать. И тогда вроде как необходимость в поисках КРИС-П отпадет сама собой. Какая разница, где он установлен. Просто, тогда группы распадутся из-за отсутствия общего интереса…

Елена БОЯРШИНОВА

*WhatsApp – популярная бесплатная система мгновенного обмена текстовыми соощениями для мобильных и иных платформ с поддержкой голосовой связи. Позволяет пересылать текстовые сообщения, изображения, видео и аудио через Интернет.

*Хоррор – жанр в кино и литературе. К фильмам ужасов относят фильмы, которые призваны напугать зрителя, вселить чувство тревоги и страха, создать напряженную атмосферу ужаса или мучительного ожидания чего-либо ужасного – т. н. эффект «саспенс» (от англ. Suspense – неопределенность).

*Лк – единица измерения освещенности (люкс).