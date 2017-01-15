Выгодный вариант собственного дела в рамках государственно-частного партнерства

Бизнес за счет государства. Такой вариант развития собственного дела набирает обороты в Южно-Казахстанской области. В рамках программы государственно-частного партнерства (ГЧП) предприниматели могут строить детские сады, больницы, дороги, водопроводы и даже линии электропередач.

На первоначальном этапе — все за свой счет. Государство дает бизнесмену землю. Подводит электричество, горячую и холодную воду, создает условия в качестве процента участия государства, а частник строит объект. Когда объекты введут в эксплуатацию, государство возместить все вложения, говорят в Палате предпринимателей Южно-Казахстанской области.

У государства — свой интерес. ГЧП рассматривается не только в качестве инструмента по привлечению инвестиций в инфраструктуру, но и для повышения эффективности и качества государственных услуг. Это возможность снижения нагрузки на бюджет, стимулирование деятельности частных инвесторов и создание новых объектов социально значимого характера. Если бы государство само строило объекты, то пришлось выделять всю сумму сразу, а так, при ГЧП, есть возможность распределить выплаты на несколько лет.

В ЮКО прошли экспертизу 5 проектов в сфере дошкольного образования и здравоохранения. Это строительство и эксплуатация детских садов в Тулькубасском, Байдибекском, Отырарском районах и в самом Шымкенте. Общая стоимость проектов более 3 млрд тенге. Государство возместит 100% всех расходов.

В декабре 2016 года в Шымкенте, в рамках государственно-частного партнерства, состоялось торжественное открытие нового детского сада «Кос ана». В 280-местном дошкольном заведении будут воспитываться 12 групп детей. Учреждение, оборудованное по современным стандартам, имеет свои игровые комнаты, музыкальный и спортивный залы, детские площадки и столовую. Обучают здесь детей на трех языках: казахский, русский и английский.