Ходить на прием в акимат с пустыми руками нельзя!

Вы можете себе представить, что в один по-настоящему прекрасный день вдруг взяли, да и исчезли из вашей жизни все проблемы. Да-да, в первую очередь, коммунально-транспортно-бытовые: в доме тепло, причем, без автономки, ни с крыши-крана-бачка ничего не протекает, в подвале сухо, во дворе и подъезде прибрано, светло. Счетчики, включая тепловой, исправно работают. Телеканалы и интернет не «глючат». Автобусы колесят по городу с завидной пунктуальностью, причем, и после захода солнца. Такое возможно? Я тоже думаю, что нет. У меня с головой пока все в порядке.

Также пока невозможно себе представить беспроблемную жизнь в заведении, где учишься сам или близкий тебе человек, где ты работаешь, где тебя обслуживают. Такое в принципе невозможно себе представить. Ну не бывает жизни без проблем.

Есть китайская пословица: «Будь благодарен проблемам, они показывают тебе, чего ты стоишь». Классно сказано. Не подкопаешься. Не менее мудрые евреи говорят: «Если проблему можно решить за деньги, то это не проблема, это расходы».

В наших случаях решать проблемы приходится с помощью чиновников. Правда, сами они предпочитают именоваться служащими. Для нас это еще лучше, больше ласкает слух. Вы только вдумайтесь, слу-жа-щие!

Итак, если есть проблема, есть и ведомство, отвечающее или курирующее подобные вопросы. Скажем, уборка двора, улицы – начинать разбираться с проблемой или вопросом надо с «низов» – домкома (уличкома), районного акимата. Если вопрос более глобальный, стоит подключить к ее решению вашего депутата, он сможет помочь «выбить» из бюджета ее финансирование. Но не сразу – понадобится время. Только после этого стоит обращаться в вышестоящие инстанции.

С понедельника в районах Шымкента начались отчетные встречи акимов районов с населением. Мы давали графики этих встреч в прошлом номере РАБАТа. В каждом районе пройдут по три таких встречи. Как правило, на завершающей присутствует аким города. Если вы человек скромный, тихий или очень занятой и не можете прийти на встречу, то о своих проблемах можно написать письменно и закинуть это письмецо в одну из урн, специально для этого предназначенных. Адреса расположения урн для вопросов и предложений мы тоже давали в прошлом номере газеты. Очень эффективное средство – доказано всеми предыдущими годами.

А еще у вас есть право обратиться непосредственно в акимат вашего района, записаться на прием к госслужащему. Совет на все времена: не идите на прием с пустыми руками! После вас у чиновника (учреждения) должен оставаться СЛЕД. Что это? Это ваше письменное, лучше набранное на компьютере и распечатанное заявление. Оно должно быть написано по форме, и быть лаконичным по сути. Не надо начинать с ледникового периода, с праотцов. Ближе к теме, конкретнее излагайте суть. Например: «Я такой-то, проживающий там-то (указывайте адрес, телефон), ставлю вас в известность о том, что там-то с такого-то периода происходит то-то или это…» И четко ставьте цели, чего вы хотите от чиновника: прошу помочь (как вариант – оказать содействие, взять на контроль, пресечь и так далее) сделать то-то и так далее… Внизу – подпись и дата. Да! Важно вот еще что: надо прийти на прием с двумя экземплярами заявления. Для чего два? А для того, чтобы на ВАШЕМ экземпляре секретарша учреждения, которое вы посетили, вписала входящий номер и дату регистрации вашего заявления. Желательно узнать ее имя и номер телефона приемной, чтобы через пару дней начать названивать им с вопросом: ну как, что с моим заявлением, кому поручено им заниматься? Везде есть сроки исполнения.

Скажете, все вышеперечисленные советы не эффективны? Ничего подобного. Они очень действенны. А в этом году особенно. Меньше чем через полмесяца начнется аттестация госслужащих, их будут проверять, в том числе и их профпригодность, умение работать с заявлениями, обращениями граждан. Вряд ли кто из них позволит себе волокиту с вашим заявлением, обращением. В крайнем случае, выходите на руководство. Учитесь работать, общаться с чиновниками по теме, лицом к лицу. А то, честное слово, надоело всякий раз выслушивать звонки в редакцию на темы: а почему у нас со двора мусор не вывозят, а в подвале вода, а почему в квитанции нам приписали лишние кубометры газа, а почему автобусы после шести не ездят, а почему на ярмарке цены большие, почему нам пенсию на дом не несут? Сначала стоит самим начать заниматься проблемой. У других получается, значит, и у вас получится.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА