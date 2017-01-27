«Я в мечеть не за праведным словом пришел…»

Почти всегда известия о кражах – квартирных ли, в транспорте, в торговых, общественных местах вызывают у слушателей волны сочувствия, сопереживания. И сразу же, интуитивно «примеряешь ситуацию» на себя: а меня могли бы вот так же обворовать? У кого-то включается логика: «А может стоит наконец квартиру застраховать, еще больше укрепить входную дверь, да и для кошелька пора найти место понадежнее, чем просто сумка…»

Этих мыслей-доводов рождается еще больше, когда заходит речь о кражах в культовых учреждениях. «Ну ничего себе, – думаем мы, – бога не боятся. Ничего святого, раз покусились на кражу в церкви (мечети, синагоге) или разорение могил на кладбищах! Ведь бог еще быстрей накажет!»

17 января буквально вмиг разлетелось сообщение о том, что накануне ночью в Шымкенте был ограблен Свято-Никольский кафедральный собор по улице Туркестанской. По всей вероятности кража произошла в то время, когда в храме отсутствовали люди. Были украдены ящик с деньгами для пожертвований, золотые изделия, икона и некоторые другие ценные вещи. Сами служители храма предполагают, что злоумышленники остались на ночь в церкви, а совершив ограбление, с открытием здания вышли на улицу. Следствие по этому преступлению ведут сотрудники Енбекшинского РОВД.

Полтора года назад, в апреле 2015 года, у нас ограбили мечеть в микрорайоне «Сауле». В тот час имама в мечети не было, а охранник занимался хозяйственными делами на улице. Это позволило грабителю беспрепятственно проникнуть в мечеть и вскрыть ящик с пожертвованиями. На видео, снятом камерой наружного наблюдения, изображение «морды лица» злоумышленника было размытым…

Похожие преступления случались и раньше, да и не только в нашем городе. Перестали быть редкостью кражи обуви в мечетях, сотовых телефонов, оставленных в куртках прихожан.

В Алматы был зафиксирован совсем экзотический случай, связанный с церковью, о нем сообщил Tengrinews.kz. Сентябрьским утром минувшего года мужчина с таксофона позвонил на номер 102 и сообщил о якобы готовящемся взрыве в Никольском соборе. 20 января приговором Алмалинского райсуда «минер» был признан виновным в совершении преступления, предусмотренного статьей 273 Уголовного кодекса РК. Ему назначено наказание в виде лишения свободы на два года в колонии общего режима. Приговор пока не вступил в законную силу.

Ну что тут скажешь? Не иначе как бесовщина, «шайтанство» чистейшей воды. Получается, раз это произошло, значит бог допустил это. Воспримем это как урок. Эта червоточина заложена в человеческой сути. Иначе как объяснить, что тысячелетиями наши собратья, а иногда и мы с вами, вольно или невольно нарушаем одну из божьих заповедей – «Не укради!»

У афганского писателя Халеда Хоссейни есть очень сильная цитата, в нее стоит вдуматься и запомнить: «Воровство – основа всех прочих грехов. Убийца крадет жизнь, похищает у жены право на мужа, отбирает у детей отца. Лгун отнимает у других право на правду. Жулик забирает право на справедливость. Нет ничего презреннее воровства».

Справедливо сказано? Да. Прежде чем судить кого-то, нам самим надо хорошенько на себя посмотреть. Не крадем ли мы сами по мелочи – кто скрепки, бумагу, краску, ветошь, бензин, «сэкономленные» на работе. Не слишком ли мы сами бываем беспечными, доверчивыми? Применительно к случившемуся – не нужно ли было в храме и по периметру территории установить видеокамеры? Кинули бы клич, богатые прихожане тут же бы поспособствовали. Ведь не зря говорят: «На Бога надейся, но и сам не плошай!» По поводу украденных пожертвований, золота – не надо искушать людей. Инкассация и в храме применима. Хорошо, что обошлось без человеческих жертв. По большому счету – пострадали только чьи-то грешные души.

Получается, каждый приходит в храм за своим. У Омара Хайяма на эту тему есть четверостишие:

«Я в мечеть не за праведным словом пришел,

не стремясь приобщиться к основам пришел.

В прошлый раз утащил я молитвенный коврик,

он истерся до дыр – я за новым пришел».

Каждый будет держать собственный ответ перед Богом. Правда, сначала – перед своей собственной совестью.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА