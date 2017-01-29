Юг и север Казахстана связали прямым железнодорожным маршрутом

С 1 февраля 2017 года железнодорожный маршрут №076Х Кызылорда-Кокшетау продлили до города Петропавловск. Время в пути теперь составляет одни сутки и 18 часов, в обратном направлении одни сутки и 21 час. Маршрут будет проходить через города Шымкент, Тараз, Караганды, Астана и Кокшетау.

Стоимость билета в плацкартном вагоне с одного конца маршрута до другого составляет 7702 тенге. В вагоне купе – 12023 тенге.

Перевозчиком по данному направлению является ТОО «Arlan-Trans-Astana».

Ранее железнодорожный маршрут Кызылорда-Кокшетау, ходивший еще с советских времен, был отменен. И поэтому в последние годы, чтобы доехать с южных регионов Казахстана до г. Петропавловск, приходилось делать как минимум одну пересадку в других городах Казахстана, дальше добираться на автобусах, маршрутках, междугороднем такси или редко на других поездах.

Таким образом, с вводом обновленного железнодорожного маршрута, планируется, что будет решена логистическая транспортно-пассажирская связь между южными и северными регионами Казахстана.

Автор: Ержан Батешов.