ЮКО замыкает тройку лидеров по разводам

Южно-Казахстанская область замыкает тройку лидеров по количеству разводов в стране среди областей и городов республиканского значения. Впереди только Алматы и Алматинская область. Всего за 2016 год в Казахстане распалась 51775 казахстанских семей, наибольшее число разводов зафиксировано в Алматы и Алматинской области.

Согласно данным Комитета по статистике РК, наибольшее количество разводов отмечено в Алматы — 5 963 факта. Следом расположились Алматинская область — 5137 и Южно-Казахстанская область — 5067 разводов.

На четвертом месте Восточно-Казахстанская область — 4859 разводов.

Реже, чем в других регионах, разводились супружеские пары в Мангистауской -1470, Кызылординской — 1822 факта и Западно-Казахстанской -1829 разводов — областях.

Всего же за 2016 год в стране было заключено 140 840 браков, но количество разводов в последние несколько лет стабильно растет. Не прекращаются и тяжбы по алиментам. И вот в рейтинге по количество злостных неплательщиков алиментов ЮКО впереди планеты всей.

В портфеле судебных исполнителей находится более 2 млн дел казахстанцев, из которых 88 тысяч касаются выплат алиментов, пишет центр деловой информации kapital.kz. Число злостных неплательщиков превысило 13 тысяч, причем по количеству граждан, уклоняющихся от выплаты алиментов, лидировала Южно-Казахстанская область -2400 дел. Второе и третье место по данному показателю делят Карагандинская и Актюбинская области, а меньше всего алиментщиков — в Жамбылском регионе. Об этом сообщалось сегодня в ходе третьего Съезда Республиканской палаты частных судебных исполнителей.