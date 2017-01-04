Загадочные следы в горах обсуждают жители ЮКО

От
Елена Бояршинова
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Загадочные следы в горах обсуждают жители ЮКО. Фото гигантских отпечатков на снегу в горах разместил на своей страничке в Фейсбуке Ярослав Бандурко.

«Сайрам-Угамский Государственный Национальный Природный Парк. Скайраннинг по пути подъема на вершину Сары-Айгыр по классическому маршруту. Снега по колено, выше скальных ворот — по пояс!» — подписал серию фотографий Ярослав.

Среди них и эта — с загадочными следами. «Явные следы человеческой голой ступни, но они огромные!», — подпись, оставленная Ярославом под фото. А пользователи социальных сетей уже выдвигают различные гипотезы происхождения следов, причем, как очень серьезные, так и откровенно забавные.

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2 Комментариев Включено "Загадочные следы в горах обсуждают жители ЮКО"

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Лебедев Александр
Гость
Лебедев Александр

Загадочные следы в горах обсуждают жители ЮКО — Otyrar.KZ — новости для Шымкента https://t.co/8gWdvqlQwx

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11 часов 16 минут назад
Валентина Шаповалова
Гость
Валентина Шаповалова

RT @kip19021: Загадочные следы в горах обсуждают жители ЮКО — Otyrar.KZ — новости для Шымкента https://t.co/8gWdvqlQwx

Голос ЗА
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10 часов 23 минут назад
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