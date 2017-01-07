Ждете, когда на вашей улице перевернется грузовик с конфетами? Тогда смотрите, как в немецком городке рассыпались контейнеры с киндер-сюпризами!

Несколько тысяч киндер-сюрпризов выбросило на берег острова в Северном море. Грузовой корабль попал в зону действия урагана Аксель и потерял 5 контейнеров шоколадных яиц с игрушками внутри. Необычный подарок получили жители немецкого острова Лангеог в Северном море – после сильного шторма на берег выбросило несколько тысяч киндер-сюрпризов, сообщает life.ru.

Как стало известно, грузовой корабль, шедший из Китая в немецкий порт Бремерхафен, попал в зону действия урагана Аксель и потерял 5 контейнеров, в которых и находились шоколадные яйца с игрушкой внутри. Через некоторое время груз, к радости местных детей, выбросило на берег и разметало по пляжу.

Но если жители побережья были рады такому подарку, то экологи забили тревогу: если вовремя не убрать пластиковые яйца, то волны унесут их обратно в море, а это грозит обернуться серьезными экологическими проблемами. Очистить пляж своими силами активисты не могли, но, к счастью, им на помощь пришли жители Лангеога и туристы.