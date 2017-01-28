Житель Шымкента предложил горожанам узнать себя на первомайской демонстрации

Житель Шымкента, фотограф и журналист Николай Дорогов предложил горожанам узнать себя на первомайской демонстрации 1986 года. На снимках, размещенных в социальных сетях с подписью «Узнай себя на первомайской демонстрации» просто люди, обычные горожане.

Судя по дате праздничного шествия чимкентцев по главной площади города — площади Ленина — это была одно из последних, если не последняя демонстрация трудящихся в Чимкенте.

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«В Советском Союзе в годы перестройки демонстрации на улицах сел и городов прекратились. Сегодня этот некогда идеологический праздник утратил свой политический характер, и каждый из нас по-своему встречает и отмечает 1 Мая. Но до сих пор многие помнят легендарные «МИР! ТРУД! МАЙ!»», — сообщают исторические справки.

Хотя история Первомая никак не связана с СССР. 1 мая 1886 года чикагские рабочие организовали забастовку и демонстрацию с требованиями 8-часового рабочего дня. Все это закончилось кровопролитным столкновением с полицией. В ответ на выстрелы из толпы полиция открыла огонь, что привело к массовым жертвам среди демонстрантов. Конечно, полиция, как часто это бывает, превысила свои полномочия, однако, вряд ли американским пролетариям стоило винить в происшедшем только органы правопорядка, забывая о действиях местных анархистов, явно пытавшихся выстрелами из револьверов и метанием бомб вызвать ответный огонь на поражение.

Неудивительно, что празднование Дня солидарности трудящихся часто перерастало в столкновения с полицией. Через три года Парижский конгресс II Интернационала назвал 1 мая Днем солидарности рабочих всего мира и предложил ежегодно отмечать его демонстрациями с социальными требованиями.

Фото из личного архива Николая Дорогова