Житель Шымкента выиграл автомобиль за свой автохлам. Обещанный JAC S3 был разыгран среди сдавших свой автомобиль по программе утилизации. Розыгрыш проходил на пункте приема автохлама в столице Казахстана. Победителем стал житель Шымкента, сдавший на утилизацию ВАЗ 21063 1991 года выпуска. Ему достался китайский кроссовер, собранный в Костанае – JAC S3, сообщает портал motor.kz.

К слову, именно жители Шымкента стали самыми активными участниками программы по утилизации автохлама. Всего на сегодня в стране на утилизацию сдали более пяти с половиной тысяч автомобилей.

Программа по утилизации автохлама в Казахстане стартовала 21 ноября 2016 года. Согласно ей, за сданный вышедший из эксплуатации автомобиль можно получить 48 или 150 тысяч тенге, в зависимости от состояния машины.