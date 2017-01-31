Жителей Тамерлановского шоссе в Шымкенте отправили за забор

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В Шымкенте улицы отгородили заборами

Жителей Тамерлановского шоссе в Шымкенте отправили за забор. А вместе с ними и малый бизнес, объекты которого расположены вдоль широкогой улица. Акимат Шымкента посчитал их неэстетичными и отправил, по выражению самих горожан, в «резервацию».

Если одни горожане считают заборы элементом уличного дизайна, то другие- недоумевают, от чего, а главное — от кого хотят отгородиться этими сооружениями. Кстати, можно смело сказать, что заборы давно уже стали трендом уличного оформления не только Шымкента, но и других городов нашей области.

Предпринимателей от их потенциальных клиентов отгородили глухим забором

Жители теряются в догадках — что или кого хотят за ними спрятать?

«Зачем они установили эти заборы? С какой целью? Что хотят скрыть? Или у нас есть, что скрывать от народа? Мы детей своих за этими высоченными заборами не видим! Зато народ нужду там свою справляет и мы вынуждены на это смотреть!» — не скрывают своего недовольства горожане, живущие вдоль Тамерлановского шоссе.

Высокие ограждения мешают и бизнесу. Предприниматели говорят, что уже успели ощутить на себе все «прелести» подзаборной работы.

Автомойка теперь за забором

«Я, честно говоря, не могу понять — кому нужен этот забор? У нас автомойка. Если раньше в день заезжало около 50 машин, то сейчас — до 20. — рассказывает владелец небольшого бизнеса, — дело в том , что с дороги нашу автомойку теперь не видно. Мы специально банер сделали, чтобы нас хоть немного видно было…»

…Вдоль трассы, ведущей в Ленгер, с недавних пор начали устанавливать железные ограждения. Это — инициатива главы Толебийского района Бухарбая Парманова, говорят строители. Жители Ленгера, в свою очередь, считают, это занятие бесполезной тратой народных средств. Тем более , что для возведения «железного занавеса» приходится обрезать деревья. Ленгерцы возмущенно заявляют, что есть более серьезные проблемы, требующие решения, нежели заборы.

«Я впервые вижу, как зимой производится обрезка деревьев! — возмущен житель Ленгера. — Чтобы облагородить внешний вид городских улиц здесь вырезают деревья ради забора! Где такое видано?! Да лучше бы газоны высадили, цветочки. И кому эти заборы нужны? Если совсем не знают, на что деньги потратить — пусть производство восстановят. Раньше в нашем городе работало девять крупных предприятий. А что сейчас? Ни предприятий, ни рабочих мест, зато вон — заборы красивые…»

Представители акиматов уверяют, что мера эта вынужденная. Все дело в нерадивых предпринимателях. Мол, не хотят бизнесмены приводить внешний вид своих объектов в надлежащий вид. Вот и приходится тратить деньги , чтобы скрыть неэстетичные здания от посторонних глаз.

Саида Турсуметова

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5 Комментариев Включено "Жителей Тамерлановского шоссе в Шымкенте отправили за забор"

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Ochkarik
Гость
Ochkarik

Когда эти бизнесмены, предприниматели и т.д. строили свои объекты, они у народа разрешения не спрашивали. Теперь же они жалуются что их огородили и им не дают работать. Кто теперь крайний остался, бизнесмены и предприниматели, или народ?

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16 часов 42 минут назад
Татьяна
Гость
Татьяна

Будем жить за забором. Дышать скоро нечем будет от замкнутого пространства.

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14 часов 54 минут назад
пил@дос
Гость
пил@дос

Эстетично — попёрло)) Кто такое то слово ещё придумал?)) Аким дал ведь указания туалеты через неделю в городе поставить — вот и нашёлся видать там какой то советчик-новатор..)) А так приятно что в Ленгере остались ещё адекватные горожане которые способны деревья защитить*) Пора бы уже видать подписи начинать собирать против расширения ул. Байтурсынова?)) Аке А троллейбусы лучше снова слабо запустить?))

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14 часов 53 минут назад
Татьяна
Гость
Татьяна

За и перед заборами тратуар. Кто придумал такой проект не подумал, что просто сузил дороги. Заборы какие-то позорные.

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3 часов 6 минут назад
Шымкентбай
Гость
Шымкентбай

Акимы Шымкента и Толеби Сарыагашские аулные ребята. В судах принято городить дома с уличной стороны забаром, который по казахский называется «шарбақ». Вот и они по детской памяти строят «шарбақ» в городах. Скоро Шымкент будут называть «Шарбақ сити»

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2 часов 34 минут назад
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