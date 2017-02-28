28 компаний-пассажироперевозчиков в Шымкенте лишились своих маршрутов

В Шымкенте с 28 транспортными компаниями, которые занимаются перевозками по 75 маршрутам в одностороннем порядке были расторгнуты договоры на предоставление услуг по 14 маршрутам.

Качество предоставляемых транспортниками услуг населению по пассажирским перевозкам в Шымкенте оставляет желать лучшего. Ежедневно более 1100 автобусов выходит на линию. Однако, пассажирский транспорт нередко нарушает ПДД, соревнуясь между собой в борьбе за пассажиров. Кроме того, множество нареканий и к чистоте общественного транспорта.

Габидулла Абдрахимов, аким Шымкента: «Неправильная остановка автобуса, ездят с открытыми дверьми — это наши водители автобусов!»

Для безопасности пассажиров общественного транспорта отдел транспорта провел 97 рейдовых мероприятий, в ходе которых было официально вынесено 197 предупреждений. Однако, изменений в работе транспортников не произошло. А руководители компаний-пассажироперевозчиков выразили недовольство работой транснпортного отдела города и центром диспетчерской службы.

Дархан Каюпов, председатель ассоциации «Южавтотранспорт»: «Отдел транспорта — это организаторы, почему несколько автобусов приезжают на одну остановку одновременно? Потому, что неправильно организовали! Центр диспетчерской службы — это вообще непонятная структура».

Выслушав обе стороны аким города Габидулла Абдрахимов напомнил, что главное — это безопасность горожан. Градоначальник призвал работать все транспортные структуры сообща и заявил, что готов выслушать всех и, при необходимости, готов протянуть руку помощи.

Бахром Абдуллаев.