28 компаний-пассажироперевозчиков в Шымкенте лишились своих маршрутов

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В Шымкенте с 28 транспортными компаниями, которые занимаются перевозками по 75 маршрутам в одностороннем порядке были расторгнуты договоры на предоставление услуг по 14 маршрутам.

Качество предоставляемых транспортниками услуг населению по пассажирским перевозкам в Шымкенте оставляет желать лучшего. Ежедневно более 1100 автобусов выходит на линию. Однако, пассажирский транспорт нередко нарушает ПДД, соревнуясь между собой в борьбе за пассажиров. Кроме того, множество нареканий и к чистоте общественного транспорта.

Габидулла Абдрахимов, аким Шымкента: «Неправильная остановка автобуса, ездят с открытыми дверьми — это наши водители автобусов!»

Для безопасности пассажиров общественного транспорта отдел транспорта провел 97 рейдовых мероприятий, в ходе которых было официально вынесено 197 предупреждений. Однако, изменений в работе транспортников не произошло. А руководители компаний-пассажироперевозчиков выразили недовольство работой транснпортного отдела города и центром диспетчерской службы.

Дархан Каюпов, председатель ассоциации «Южавтотранспорт»: «Отдел транспорта — это организаторы, почему несколько автобусов приезжают на одну остановку одновременно? Потому, что неправильно организовали! Центр диспетчерской службы — это вообще непонятная структура».

Выслушав обе стороны аким города Габидулла Абдрахимов напомнил, что главное — это безопасность горожан. Градоначальник призвал работать все транспортные структуры сообща и заявил, что готов выслушать всех и, при необходимости, готов протянуть руку помощи.

Бахром Абдуллаев.

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21 Комментариев Включено "28 компаний-пассажироперевозчиков в Шымкенте лишились своих маршрутов"

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Alexandra Step
Гость
Alexandra Step

Когда же у нас уберут Газелей этих ужасных 🙁 даже в Таразе их нет.

Голос ЗА60Голос ПРОТИВ Ответить
15 часов 10 минут назад
Гаухар Арынова
Гость
Гаухар Арынова

Интересная статья…., а 33 маршрут входит в этот список? Тысячу раз на него жаловался народ, а воз и ныне там… А вид какой у них… ущербный.

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15 часов 10 минут назад
Саида Абдибекова
Гость
Саида Абдибекова

Очень надеемся что будет лучше.

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14 часов 55 минут назад
Гульмира Пушаева
Гость
Гульмира Пушаева

Маршрут 22 автобуса проверили? В 19 00 не уехать, кассиры хамки, водители лихачи а дороги ямы, когда аким приедит и посмотрит эти стороны города? Или у нас только центр города только город?

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14 часов 47 минут назад
Kanat Danibekov
Гость
Kanat Danibekov

Начало не плохое

Голос ЗА2-1Голос ПРОТИВ Ответить
14 часов 47 минут назад
пил@дос
Гость
пил@дос

Про стоящих* пассажиров почему то умолчал — как будто не в курсе или какая другая причина — постеснялсяч??)) Там вроде как по ТБ 12 сидячих мест и общее количество — в случае ДТП при этих параметрах риск минимизирован.

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13 часов 25 минут назад
Зинаида Строкина
Гость
Зинаида Строкина

Давно пора за них взяться…😠

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11 часов 53 минут назад
Пётр
Гость
Пётр

Всё хорошее старое забыли. Нужно саму причину ликвидировать, чтоб не гоняли а работали строго по графику, вернуть абонементную систему!

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4 часов 32 минут назад
Timur Aby Abdullin
Гость
Timur Aby Abdullin

огласите список пожалуйста! Забрали лицензию значит их не будет совсем???

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6 часов 52 минут назад
Otyrar.KZ
Автор
Otyrar.KZ

Нет, все транспортные компании останутся, лицензий (т.е. разрешительных договоров) они лишились только на часть маршрутов.

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6 часов 9 минут назад
Anyuta Tsurkanova
Гость
Anyuta Tsurkanova

Да кстати, 1 января ехала домой вечером на 74 маршруте, он так мчался, что все пассажиры летали в салоне, когда я это решила заснять, кондуктор на меня набросился и стал выхватывать телефон…, я в шоке была… мой телефон остался у меня….

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6 часов 14 минут назад
Gulmira Kuzembaeva
Гость
Gulmira Kuzembaeva

Это кажется старое обьявление прошлых лет. Помню как то было обьявление о том что с 28 компаниями расторгнут контракт в прошлом году кажется и опять 28 компаний. Дежяву какое то.

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5 часов 57 минут назад
Татьяна
Гость
Татьяна

Набрали пацанов-водителей, которые даже не понимают, что несут ответственность за каждого пассажира. Едут в одной руке телефон, нога задрата на руль и еще сигналят каждой проходящей девушки. Кто их набирает???? На замечания не реагируют. Конкретно 34 автобус.

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5 часов 55 минут назад
созакский
Гость
созакский

Или музыку врубят в салоне, аж уши закладывает.

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2 часов 55 минут назад
Gulmira Kuzembaeva
Гость
Gulmira Kuzembaeva

Вчера ехала на 74 маршруте водитель ехал на большой скорости мы ели стояли говорим кондуктору он молча смотрит с такой не навистью полный игнор. Потом включили музыку радио на полную катушку такой шум был из за этого радио в салоне голова разболелась сказали кондуктору опять полный игнор и ненависть. А водитель ехал как будто в кампьютерные игры играл. В общем я на 2 остановки раньше вышла что б побыстрей от них избавится. Еще как то ехала на 78 около водителя и увидела как водитель положил себе в рот насвай это можно за рулем или нет я не знаю.

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5 часов 50 минут назад
Gulmira Kuzembaeva
Гость
Gulmira Kuzembaeva

В общем в общественном транспорте бордак и полное не уважение к людям.

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5 часов 49 минут назад
Дорога
Гость
Дорога

Необходимо сменить руководителя пассажирских перевозок, а потом наводить порядок на маршрутах

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5 часов 38 минут назад
Тимур
Гость
Тимур

ПОСЛЕ 19:00 НЕ БУДУТ САМИ ВЫ РАБОТАЛИ НЕ ПРОБОВАЛИ ЭТО ТЕ ЖЕЛАЯ
РАБОТА С 5:00 ДО 18:00
НЕ ОТДЫХАЮТ ИМ ОТДЫХАТЬ ОНИ ВЫХОДНЫЕ ДОЛЖНЫ

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5 часов 23 минут назад
Подписчик
Ирина
Добрый день!Мы проживаем в Абайском районе на 112 квартале, у нас к Вам большая просьба помогите нам жителям большого и густонаселённого района, дело в том, что на наш район ходит один только 109 маршрут который едет с рынка Самал и он всё время переполнен уехать нормально с района невозможно, кондукторы запихивают людей в переполненные маршрутки чтобы люди не вывалились, маршрут ходит максимум до 19.30 последняя, позже уже добраться на квартал невозможно! очень рано заканчивают работу транспорт, многие люди сейчас работают до 20.00-21.00 часов вечера, добраться уже в это время с работы не возможно! утром не уедешь на работу едет очень… Показать весь текст »
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4 часов 32 минут назад
созакский
Гость
созакский

Ахахаха, ну артисты прям. Да если бы хотели уже давно бы проблему с транспортом решили. А эти все заседания обыкновенный популизм и пустословие. Сколько уже таких сходок было, а толку как не было так и нет. Вывод для меня только один — Это кому то выгодно.

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2 часов 58 минут назад
Ирина Нестеркина
Гость
Ирина Нестеркина

Да давно надо бы навести порядок. Лихочи. О людях не думают.

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1 час 46 минут назад
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