В Шымкенте с 28 транспортными компаниями, которые занимаются перевозками по 75 маршрутам в одностороннем порядке были расторгнуты договоры на предоставление услуг по 14 маршрутам.
Качество предоставляемых транспортниками услуг населению по пассажирским перевозкам в Шымкенте оставляет желать лучшего. Ежедневно более 1100 автобусов выходит на линию. Однако, пассажирский транспорт нередко нарушает ПДД, соревнуясь между собой в борьбе за пассажиров. Кроме того, множество нареканий и к чистоте общественного транспорта.
Габидулла Абдрахимов, аким Шымкента: «Неправильная остановка автобуса, ездят с открытыми дверьми — это наши водители автобусов!»
Для безопасности пассажиров общественного транспорта отдел транспорта провел 97 рейдовых мероприятий, в ходе которых было официально вынесено 197 предупреждений. Однако, изменений в работе транспортников не произошло. А руководители компаний-пассажироперевозчиков выразили недовольство работой транснпортного отдела города и центром диспетчерской службы.
Дархан Каюпов, председатель ассоциации «Южавтотранспорт»: «Отдел транспорта — это организаторы, почему несколько автобусов приезжают на одну остановку одновременно? Потому, что неправильно организовали! Центр диспетчерской службы — это вообще непонятная структура».
Выслушав обе стороны аким города Габидулла Абдрахимов напомнил, что главное — это безопасность горожан. Градоначальник призвал работать все транспортные структуры сообща и заявил, что готов выслушать всех и, при необходимости, готов протянуть руку помощи.
Бахром Абдуллаев.
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21 Комментариев Включено "28 компаний-пассажироперевозчиков в Шымкенте лишились своих маршрутов"
Когда же у нас уберут Газелей этих ужасных 🙁 даже в Таразе их нет.
Интересная статья…., а 33 маршрут входит в этот список? Тысячу раз на него жаловался народ, а воз и ныне там… А вид какой у них… ущербный.
Очень надеемся что будет лучше.
Маршрут 22 автобуса проверили? В 19 00 не уехать, кассиры хамки, водители лихачи а дороги ямы, когда аким приедит и посмотрит эти стороны города? Или у нас только центр города только город?
Начало не плохое
Про стоящих* пассажиров почему то умолчал — как будто не в курсе или какая другая причина — постеснялсяч??)) Там вроде как по ТБ 12 сидячих мест и общее количество — в случае ДТП при этих параметрах риск минимизирован.
Давно пора за них взяться…😠
Всё хорошее старое забыли. Нужно саму причину ликвидировать, чтоб не гоняли а работали строго по графику, вернуть абонементную систему!
огласите список пожалуйста! Забрали лицензию значит их не будет совсем???
Нет, все транспортные компании останутся, лицензий (т.е. разрешительных договоров) они лишились только на часть маршрутов.
Да кстати, 1 января ехала домой вечером на 74 маршруте, он так мчался, что все пассажиры летали в салоне, когда я это решила заснять, кондуктор на меня набросился и стал выхватывать телефон…, я в шоке была… мой телефон остался у меня….
Это кажется старое обьявление прошлых лет. Помню как то было обьявление о том что с 28 компаниями расторгнут контракт в прошлом году кажется и опять 28 компаний. Дежяву какое то.
Набрали пацанов-водителей, которые даже не понимают, что несут ответственность за каждого пассажира. Едут в одной руке телефон, нога задрата на руль и еще сигналят каждой проходящей девушки. Кто их набирает???? На замечания не реагируют. Конкретно 34 автобус.
Или музыку врубят в салоне, аж уши закладывает.
Вчера ехала на 74 маршруте водитель ехал на большой скорости мы ели стояли говорим кондуктору он молча смотрит с такой не навистью полный игнор. Потом включили музыку радио на полную катушку такой шум был из за этого радио в салоне голова разболелась сказали кондуктору опять полный игнор и ненависть. А водитель ехал как будто в кампьютерные игры играл. В общем я на 2 остановки раньше вышла что б побыстрей от них избавится. Еще как то ехала на 78 около водителя и увидела как водитель положил себе в рот насвай это можно за рулем или нет я не знаю.
В общем в общественном транспорте бордак и полное не уважение к людям.
Необходимо сменить руководителя пассажирских перевозок, а потом наводить порядок на маршрутах
ПОСЛЕ 19:00 НЕ БУДУТ САМИ ВЫ РАБОТАЛИ НЕ ПРОБОВАЛИ ЭТО ТЕ ЖЕЛАЯ
РАБОТА С 5:00 ДО 18:00
НЕ ОТДЫХАЮТ ИМ ОТДЫХАТЬ ОНИ ВЫХОДНЫЕ ДОЛЖНЫ
Ахахаха, ну артисты прям. Да если бы хотели уже давно бы проблему с транспортом решили. А эти все заседания обыкновенный популизм и пустословие. Сколько уже таких сходок было, а толку как не было так и нет. Вывод для меня только один — Это кому то выгодно.
Да давно надо бы навести порядок. Лихочи. О людях не думают.