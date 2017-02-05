5 фактов вымогательства через соцсети раскрыли полицейские ЮКО

Сотрудники Управления по борьбе с организованной преступностью ДВД ЮКО с начала 2016 года раскрыли 5 фактов вымогательства с использованием социальных сетей. В числе фигурантов-преступников не только мужчины.

Одно из резонансных преступлений произошло в конце прошлого года. В Сарыагашское РУВД обратилась 26-летняя девушка. Она рассказала, что некий знакомый вымогает у нее 800 тысяч тенге, угрожая разместить в интернете фотографии личного характера. В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали подозреваемого, местного жителя, 1983 года рождения, который признался в содеянном.

Как пояснил задержанный, таким образом он хотел улучшить свое материальное положение. В качестве вещественных доказательств изъяты деньги, фотографии и видеоматериалы. Данный факт зарегистрировали в ЕРДР Сарыагашского РУВД по статье 194 УК РК «Вымогательство». Подозреваемый арестован. Проводится досудебное расследование.

Среди вымогателей встречаются не только мужчины, но и представительницы прекрасного пола. Так, в октябре 2016 года в полицию обратился 57-летний житель Шымкента. Он заявил, что некая знакомая под угрозой размещения в социальных сетях компрометирующих его материалов, вымогает у потерпевшего 100 тысяч долларов США.

Данный факт зарегистрировали в ЕРДР по статье 194 УК РК «Вымогательство». В ходе ОРМ полицейские с поличным при получении денег задержали подозреваемую, 1987 года рождения, жительницу Шымкента. Проводится досудебное расследование.

К сожалению, многие люди заводя случайные знакомства, в том числе через социальные сети, не всегда задумываются о безопасности личной жизни и не подозревают, что однажды могут стать жертвой преступных посягательств. Впоследствии злоумышленники, получив доступ к личным данным и фотографиям компрометирующего характера, вымогают у доверчивых граждан солидные суммы денег.

Южно-Казахстанский полицейские рекомендуют гражданам: для того, чтобы не стать жертвой вымогателей и шантажистов, быть внимательными и бдительными, заводя случайные знакомства на улице или в социальных сетях.

Если же вы стали жертвой или свидетелем подобных преступлений, необходимо незамедлительно обращаться в полицию по телефону «102».