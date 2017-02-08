8 февраля состоится грандиозное закрытие Универсиады в Алматы

8 февраля 2017 года в 19:00 в прямом эфире телеканалов «Казақстан» и «Kazsport» будет транслироваться церемония закрытия 28-й Всемирной зимней Универсиады-2017.

Церемония закрытия Универсиады-2017 состоится на 12-тысячном ледовом дворце Алматы-Арена и продлится 1,5 часа. В ходе церемонии состоится общий парад спортсменов, а зрителей ждет интересная насыщенная программа и концерт звезд казахстанской эстрады.

Одним из ярких моментов станет визитная карточка Красноярска — города, который примет у Алматы эстафету. А кульминацией церемонии закрытия Универсиады-2017 станет передача флага FISU столице следующего Форума FISU – Красноярску, организатору 29-ой Всемирной зимней Универсиады 2019 года. Зрелищный момент станет ярким символом сплоченности молодежи и единства народа Казахстана.

Церемония закрытия Универсиады-2017 будет доступна на сайте ТРК «Казахстан».

Напомним, сборная Казахстана сохраняет вторую позицию в общем медальном зачете. В активе казахстанской команды 11 золотых, шесть серебрянных и 11 бронзовых наград. Чемпионами Универсиады -2017 стали: лыжник Иван Люфт, Алина Райкова, дуэт фристайлистов — Баглан Инкарбек и Жанбота Алдабергенова, лыжница Галина Вишневская, лыжники в смешанном командном спринте Анна Шевченко и Олжас Климин, Денис Тен, а также Юлия Галышева и Дмитрий Рейхерд, которые удвоили свой результат и принесли Казахстану еще два золота.