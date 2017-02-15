«А в Шымкенте штрафуют крутые машины?» — с таким вопросом на WhatsApp Messenger программы «Экстренный вызов» на ТК «Отырар TV» прислал свое видео житель Шымкента.

Запись сделана 14 февраля 2017 года днем на перекрестке проспекта Тауке хана и улицы Байтурсынова. Черный внедорожник Lexus решил повернуть на перекрестке влево и за неимением свободного места на перекрестке, грубо нарушил правила дорожного движения. Водитель пересек двойную сплошную и дожидался, когда ему загорится зеленый свет на встречной полосе.

За каждом автор видео комментирует произошедшее: «Крутые машины Шымкента! Вот сплошная. А вот и полицейские…»

И действительно, сразу после того, как внедорожник уезжает из поля зрения снимающего, в кадре появляются два полицейских…

Так оштрафуют или нет?

Номер WhatsApp программы «Экстренный вызов» 8-771-144-64-64