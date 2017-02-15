А в Шымкенте штрафуют крутые машины?

4
797

«А в Шымкенте штрафуют крутые машины?» — с таким вопросом на WhatsApp Messenger программы «Экстренный вызов» на ТК «Отырар TV» прислал свое видео житель Шымкента.

Запись сделана 14 февраля 2017 года днем на перекрестке проспекта Тауке хана и улицы Байтурсынова. Черный внедорожник Lexus решил повернуть на перекрестке влево и за неимением свободного места на перекрестке, грубо нарушил правила дорожного движения. Водитель пересек двойную сплошную и дожидался, когда ему загорится зеленый свет на встречной полосе.

За каждом автор видео комментирует произошедшее: «Крутые машины Шымкента! Вот сплошная. А вот и полицейские…»

И действительно, сразу после того, как внедорожник уезжает из поля зрения снимающего, в кадре появляются два полицейских…

Так оштрафуют или нет?

Номер WhatsApp программы «Экстренный вызов» 8-771-144-64-64

Реклама

ЭТО МОЖЕТ БЫТЬ ИНТЕРЕСНОЕЩЕ ОТ АВТОРА

Отправить ответ

4 Комментариев Включено "А в Шымкенте штрафуют крутые машины?"

Уведомлять меня
2000
Отображать сначала:   новые | старые | популярные
Daniyar Buleshov

Видимо нет

Голос ЗА10Голос ПРОТИВ Ответить
8 часов 20 минут назад
Элидент Элидент

Вы можете разузнать, почему не работает ватсап МПС и Акимата

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
6 часов 57 минут назад
Otyrar.KZ

Да! Конечно, мы все узнаем.

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 42 минут назад
Асхат Зарифов

Да где уж им на такой»подвиг»решить ся! Это же чревато! Позвоночное пра во еще никто не отменял!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
4 часов 52 минут назад
wpDiscuz