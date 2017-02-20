Аким Алматы: «Не надо делить людей на шымкентских или не шымкентских!»

Аким Алматы Бауыржан Байбек на отчетной встрече с населением заявил, что нельзя людей делить на шымкентских и не шымкентских, а нужно оценивать по делам, передает корреспондент Tengrinews.kz.

Бауыржан Байбек объяснил алматинцам, почему отдал муниципальный автопарк в доверительное управление шымкентской компании Green Bus. По его словам, ранее в «Алматыэлектротрансе» были выявлены факты неэффективного расходования денег.

«Мы выявили факты, у нас, вы знаете, Youtong, наиболее дешевые, все запчасти в Шымкенте продавали. Когда это коммунальное — государство покупает, отдаешь. Наши руководители, если хороший человек — экономит, непорядочный — начинает вместо бензина воду заливать, детали разбирают потихоньку и где-то на базаре продают. Неэффективное расходование. Вот эта вся теневая часть. За 25 лет водители привыкли, в карман клали», — сказал Байбек.

«В интернете очень внимательно слежу, одна девушка написала, что шымкентским отдали. Но у нас есть Конституция, извините меня, кто сказал, что шымкентские хуже? Я считаю, что это два миллиона человек, и благодаря тому, что густое население и они многие более эффективные. Как президент сказал: «Не работа должна за ними ходить, а они за работой идут». Ищут они. Это более эффективные, предприимчивые люди. И так, как они, многие не будут работать. И в нашем городе многие корнями оттуда», — отметил Бауыржан Байбек.

По мнению Бауыржана Байбека, акимат не ошибся, когда сделал ставку на Green Bus.

«Почему шымкентская компания? Потому что Шымкент — это такой же крупный город, густонаселенный. Единственная частная компания — Green Bus, которая конкретно работает, есть результат. Многие приходят, смотришь, ничего не делалось, даже в этой отрасли не были. Поэтому мы провели конкурс и выиграла компания, которая из Шымкента. Я вам скажу, что мы не ошиблись. Эта компания погасила долги, купила 137 автобусов за свой счет. Закредитовались. Бизнес что делает? Он же не свои деньги, он берет кредит, он должен поставить бизнес, чтобы отбить кредит. Опять же, когда было коммунальное предприятие, маленькая запчасть сломалась у автобуса, и чтобы купить — надо объявить конкурс, ждать два месяца, целый автобус стоит. А частники, им не надо конкурса. Наше коммунальное предприятие покупает то, что не нужно. Просто покупает, купил, откат, тендер, наверное», — заявил Байбек.

По словам Байбека прежняя система в общественном транспорте уже не вернется.

«Поэтому не надо делить шымкентские — не шымкентские. Это все неправильные разговоры. Надо смотреть на человека, по его конкретным делам», — подытожил Бауыржан Байбек.