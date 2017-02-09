Аким Шымкента пообещал горожанам работать достойно

Аким города пообещал горожанам работать достойно. Эти слова прозвучали на финальном отчете Габидуллы Абдрахимова. Глава городской администрации отчитался о проделанной за 2016 год работе.

Среди прочего он отметил, что старый город будут сносить частично. Это коснется объектов, которые окажутся на пути продолжения строительства проспекта Кунаева. Также, под снос пойдут объекты, которые мешают движению транспорта и пешеходов. Правда, ответить на все вопросы горожан градоначальник не успел.

Желающих выслушать отчет Габидуллы Абдрахимова и задать свой вопрос градоначальнику оказалось много. В зале практически не осталось свободных мест. Выслушать доклад главы областного центра, прибыл и аким Южного Казахстана Жансеит Туймебаев. Аким города больше получаса рассказывал о том, что сделал для развития города, озеленения и благоустройства.

— В прошлом году хорошие результаты были достигнуты за счет реализации программ «Нурлы жол», и «Региональное развитие». Было введено 64 многоэтажных дома, это 3777 квартир. Также 32 жилых дома введено в эксплуатацию при поддержке «Казахстанской ипотечной компании»и «Байтерек девелопмент». В результате 1302 семьи было обеспечено жильем, 35 семей — общежитием.

Рассказал глава городской администрации и том, сколько составил городской бюджет в 2016 году. Это сумма в размере 111 млрд и, по сравнению с 2015 годом, она увеличилась на 28 млрд тенге. Большую часть средств потратили на устаревшие инженерные системы. Закончив свой отчет, Габидулла Абдрахимов дал слово чести, что будет работать достойно. Хорошую оценку работе акима дал экс-руководитель Шымкента, а ныне почетный консул Венгрии в Шымкенте Кайрат Молдасеитов. Выступили и представители образовательных учреждений.

После дошла очередь до горожан. Возле трех микрофонов люди выстроились в очередь. Подавляющее число шымкентцев, сначала, высказывали свою симпатию градоначальнику, а потом задавали вопросы.

— У нас в городе растут цены на продовольственные товары. Дорожает картошка, мясо, морковь и другое. Скажите, какие меры принимаются чтобы сдерживать цены?

— Мы контролируем цены на продовольственные товары. Из 16 регионов, у нас самые низкие цены на продукты. Это непросто сделать в условиях рыночной экономики, но мы прилагаем все усилия.

— Есть улицы, которым даны имена исторических личностей таких как Исатай, Махамбет, Мустафа Озтюрк, но многие из них находятся в мкр «Онтустик», бывшей Чапаевке. Почему бы не назвать именами таких людей крупные центральные улицы города? Еще, непонятно, почему памятник Турару Рыскулову находится в 500 метрах от его улицы, почему бы не поставить памятник на той улице, которая названа в его честь?

На этот вопрос аким города ответил, что раньше действовал мораторий на переименование улиц, теперь власти займутся этим вопросом вплотную и учтут пожелания горожан.

Интересовались судьбой своих строений и домов жители старого города. Они спросили у акима, будут ли сноситься объекты? На это Габидулла Абдрахимов ответил, что к переезду, в первую очередь, должны готовиться предприниматели, которые торгуют на территории старого города. Участки будут изыматься согласно действующему законодательству.

Правда, выслушать всех желающих задать свои вопросы, а их оказало немало, аким не смог. Среди тех, кто не смог обратиться публично к акиму и жительница поселка Кокбулак. Женщина рассказывает, что с пятью детьми рискует остаться на улице. Оказалось, ее дом находится близко к магистральной трубе.

— Два года как сон потеряли. Мы построили в поселке Кокбулак дом, теперь нам говорят, что он попал охранную зону. Говорят, что под снос пойдет. Сказали, можем не надеяться на компенсацию, потому что постройки незаконные. Но у меня ведь есть госакт. Куда мне с мужем и 5 детьми идти? У нас каждый день давление скачет. Боюсь за свое здоровье и здоровье мужа.

Ситуацию прокомментировал аким Абайского района Ахмет Татыбаев. Он сказал, что под снос пойдут 17 домов. Эти дома, по словам чиновника, оказались в охранной зоне.

— Кокбулак перешел из Ордабасинского района с этими проблемами в город. Теперь вышло решение суда на 3 дома. Проблемных 17 домов. Идет проблема с ТрансОйлом. Есть СНиПы, есть действующее законодательство, которые не позволяют больше чем на 75 метров приближаться к трубе. Это охранная зона.

По словам акима, глава городской администрации провел переговоры в Астане по этой проблеме. Сейчас власти просят судебно-исполнительные органы продлить исполнение решения суда на один год, говорит руководитель города.

Основной темой, которая беспокоила горожан оказались проблемы ЖКХ и общественного транспорта. Жителей города возмутили грубые кондукторы и водители-лихачи. Люди просили акима, наконец-то решить этот наболевший вопрос.

— Я недоволен качеством перевозок. Кондукторы в автобусах очень грубо себя ведут, а водители устраивают гонки на дорогах. Когда уже решится этот вопрос?

— Мы проводим работы с перевозчиками. Ставим условия, чтобы не кричали кондукторы, в форме ходили. В будущем заменим ГАЗели на крупные машины. В целом, вопрос решится течение 3 лет. До этого времени будет проводится планомерная работа, — пояснил аким Шымкента.

— В Шымкенте нет комплексного строительства. Сначала дают землю, воду отдельно, через тендер, газ и свет отдельно. Наверное, по отдельности выгоднее. В тот раз спрашивал у Жанбосынова, он не ответил. Хотелось бы знать, когда будет комплексный подход к строительству?

— Работы в этом направлении начаты. Напомним, что более 40 населенных пунктов присоединили к городу. В то время, местные власти дали жителям этих присоединенных территорий земли, они были под сельхозугодья. Нет воды, света, дороги, газа. Они построили дома, а теперь приходят и просят дорогу, свет, газ. Многие дома — незаконные! Теперь во многих населенных пунктах готовится проектно-сметная документация. Воду, свет и газ проводим, асфальт тоже будет.

Тех, кто не смог обратиться к властям публично, заверили, что с ними свяжутся. Сотрудники акимата записали контакты и пообещали перезвонить.

Жанат Тохтарбай