Аким ЮКО планирует увеличить инвестиции до 25%

На сегодняшний день Послание Президента «Третья модернизация Казахстана: глобальная конкурентоспособность» является одним из главных документов. Об этом сказал аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев на заседании актива области. С целью увеличения доли частных и иностранных инвестиций в экономике страны, необходимо до 2020 года увеличить долю зарубежных инвестиций с 14,5 до 25%.

«В своем Послании Глава государства вспомнил о первой модернизации Казахстана. Тогда наше поколение с фундамента создало новое государство, которого не было на карте мира. Был осуществлен переход от плановой экономики к рыночной. Вторая модернизация началась с принятия Стратегии-2030 и создания новой столицы Астаны. Ее результаты бесспорны. Страна вырвалась из зоны экономического отставания и вошла в число 50 конкурентоспособных экономик мира. Две успешные модернизации дали нам бесценный опыт. И теперь Послание Президента по третьей модернизации Казахстана является главным политическим документом», — сказал аким.

Вместе с тем, Жансеит Кансеитович отметил, что Послание Президента направлено на улучшение социального положения населения, развитие предпринимательства. К примеру, преодолеть нынешние глобальные вызовы можно путем ускоренной технологической модернизации экономики. На действующих предприятиях необходимо внедрять новые цифровые технологии, культивировать новые индустрии. В этом направлении в области созданы все условия. В частности, в регионе создано 11 индустриальных зон, а также специальная экономическая зона «Оңтүстік», предприниматели обеспечены всей необходимой инфраструктурой. В связи с этим, управлению предпринимательства, индустриально-инновационного развития и туризма совместно с отечественными научно-исследовательскими институтами необходимо оказать поддержку местным предприятиям, которые используют инновационные технологии.

На совещании аким области подчеркнул, что в целях повышения количества экспортоориентированных предприятий в регионе и конкурентоспособности местных товаропроизводителей, необходимо повысить оборот экспорта в 2 раза, который на данный момент составляет 1,1 млрд. долларов США. Также, глава региона сообщил, что в рамках поручений Главы государства, с целью увеличения доли частных и иностранных инвестиций в экономике страны, необходимо до 2020 года увеличить долю зарубежных инвестиций с 14,5 до 25%.

«Для этого, нужно тесно работать с инвесторами, создавать эффективные условия. В данном направлении, в регионе на должном уровне проводятся соответствующие работы. В частности, во всех районах области для работы с инвесторами созданы мобильные группы», — сказал Ж. Туймебаев.

Наряду с этим, на совещании обсудили ход реализации Послания Президента, где глава региона отметил, что Южно-Казахстанская область, как аграрный регион должен стать новым драйвером экономики.

Пресс-служба акима ЮКО