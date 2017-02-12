Аким ЮКО встретился с волонтерами, которые примут участие в выставке «ЭКСПО-2017»

Аким Южно-Казахстанской области Жансеит Туймебаев встретился с волонтерами, которые примут участие в международной специализированной выставке «ЭКСПО-2017» в городе Астана.

Во встрече приняли участие 100 волонтеров, успешно прошедшие специальный отбор, а также с докладом о ходе подготовительных работ к проведению ЭКСПО-2017 выступил исполняющий обязанности руководителя управления по вопросам молодежной политики Мухтар Сейтжаппаров.

По его словам, будут проведены различные работы по укреплению знаний, умений и навыков. В частности, специалисты проведут специальный 80-часовой семинар-тренинг по истории Казахстана, английскому языку, также экономической и социальной сфере развития Казахстана.

По этим результатам состоятся поездки по святым местам, 6 районам области, а также молодым волонтерам будут выданы бейсболки, футболки, шарфы и верхняя одежда со специальным логотипом.

«АО Национальной компанией «ЭКСПО-2017 Астана» 100 волонтеров ЮКО будут обеспечены специальной одеждой с утвержденным логотипом, спальным местом, 3- разовым питанием, мобильной связью, бесплатным проездом на общественном транспорте, а также получат бесплатные билеты для входа в павильоны», — рассказал Мухтар Сейтжаппаров.

Во время заседания сообщили, что для встречи иностранных туристов и ознакомления их с регионом во всех районах будет создан специальный отряд волонтеров, которые в феврале-мае текущего года проведут информационно-пропагандистскую работу среди населения по Международной специализированной выставке ЭКСПО-2017 в городе Шымкент и туристско-культурных комплексах области, в частности, в гостинице «Rixos Khadisha», развлекательном центре «Шымкент Плаза», мавзолее Арыстан-Баб, мавзолее Х.А. Яссави и др.

Кроме того, руководитель волонтеров Ботакоз Изтилеуова, докладывая о ходе подготовки, подробнее остановилась на актуальных вопросах, с которыми сталкиваются добровольцы. А некоторые волонтеры поделились своими мнениями с главой региона на иностранных языках.

В заключении совещания, Жансеит Кансеитович подчеркнул, что одним из важнейших элементов в проведении выставки ЭКСПО-2017 является деятельность волонтеров, перед которыми ставится задача оказать услуги на должном уровне.

Вместе с этим, глава региона обратил особое внимание на то, что каждому волонтеру необходимо закрепить свои знания и навыки, кроме того, добровольцы должны уметь использовать социально-экономические показатели и знать все сведения, касательно истории, обычаев, традиций и языка. Глава области отметил, что волонтеры международной выставки должны быть интересными и разносторонними.

Стоит отметить, что к международной специализированной выставке, который пройдет с 10 июня по 10 сентября 2017 года будут привлечены 3 тысячи добровольцев в целях предоставления иностранным гостям услуг гидов-экскурсоводов. Из них 1500 человек из города Астана, 100 из Южно-Казахстанской области, остальные из других регионов.

Пресс-служба акима ЮКО