Аким ЮКО Жансеит Туймебаев отчитался перед населением региона

В Южном Казахстане нет идеолога, а молодым, надеющимся получить работу сразу после окончания вуза, важно знать о научно-техническом прорыве силиконовой долины. Какое отношение имеет юго-западная часть Сан-Франциско к югу Казахстана? Корреспондент ТК «Отырар TV» Саида Турсуметова слушала ответы на все эти вопросы во время отчета акима ЮКО Жансеита Туймебаева перед населением.

Отчет акима ЮКО о работе, проделанной в 2016 был содержательным и изобиловал диаграммами. Впрочем, люди, собравшиеся на встречу с акимом, пришли не только послушать, но и спросить Жансеита Туймебаева о наболевшем. Вот только ответы главы ЮКО не всегда отличались конкретикой.

Асильхан Калыбекова, жительница Отырарского района ЮКО: «Об акиме люди будут судить по делам, так оставьте о себе хорошую память. В нашем районе два года обещают газ провести. Когда же уже его проведут?»

Жансеит Туймебаев, аким ЮКО: «Я верю, я думаю, что газ мы обязательно проведем».

Жители Бозарыка попросили внести коррективы в проект школы. Глава области согласился — школу надо бы побольше, тем более, жители Бозарыка очень хорошо работают над увеличением населения, а потому…

Жансеит Туймебаев: «В настоящее время это уже не дачи, а жилые дома, и, естественно, мы вынуждены включить массив Бозарык в план и строительство школы начнется…»

Поставили жители и оценку главному идеологу области. «У нас в ЮКО школьницы беременеют. Это правильно? У нас в области нет сейчас идеолога, это надо признать!» — присутствующие на отчете были единодушны.

Молодой дипломированный специалист поинтересовался, как можно трудоустроиться, ведь сейчас работодатели принимают на работу только имеющих трудовой стаж. Глава области заметил — технический прогресс на месте не стоит.

Жансеит Туймебаев: «Вы посмотрите, сейчас с сотового телефона можно домом управлять, можно чайник поставить на расстоянии. Много нововведений, если вы знаете, сейчас есть машины, которые ездят без бензина или без водителя. Современные телефоны, которые распознают владельца по отпечатку пальца или голосу, могут управлять домом. А фермы? Одним лазером определяют, какую корову надо подоить и автоматы доят, там нет доярок. А силиконовая долина? Их новинки до нас спустя 15 лет доходят. Работы много, приходите. И я напоминаю, что у нас есть молодежный ресурсный центр — обратитесь туда».

А фермеры и дехкане попросили выдавать помощь от государства своевременно, тогда, когда в них нуждаешься. Глава ЮКО пообещал, что помощь будет выделяться в срок.

Вопросов было еще немало. Всем присутствующим было предложено передать их в письменном виде.

Официальная часть отчета касалась исключительно достижений Южно-Казахстанской области в 2016 году. Во время встречи аким подробно рассказал о проделанной работе за прошлый год в экономической и социальной сферах, сообщает пресс-служба акимата ЮКО.

В отчетной встрече приняли участие депутаты Сената Парламента РК К. Айтаханов и А. Бектаев, а также государственный инспектор Администрации президента РК М. Имандосов.

Стоит отметить, что в впервые этом году годовой отчет главы региона перед

населением транслировался в режиме онлайн на сайте акимата

Южно-Казахстанской области ontustik.gov.kz. Кроме того, более пяти тысяч жителей

южного региона собрались в городских и районных акиматах для онлайн просмотра

годового отчета.

Как констатировал глава региона, в 2016 году в сфере промышленности

произведено продукции на 776,8 млрд. тенге, что по сравнению с 2015 годом

больше на 4,4%. По этому показателю наша область занимает 3 место в

республике.

В рамках программы индустриально-инновационного развития запущено 19 проектов,

создано более 600 рабочих мест. В отчетном году реализовано 15 проектов на

сумму 6 млрд. тенге, создано 585 рабочих мест. В целом, во всех индустриальных

зонах области планируется реализация 170 проектов на сумму 200,5 млрд. тенге с

созданием более 12 тыс. рабочих мест.

В рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» поддержу получили 303

проекта, в результате создано 2126 рабочих мест. Порядка 37 232 человек

получили помощь во всех районных и городских Центрах обслуживания

предпринимателей.

За отчетный год введено в эксплуатацию 530 тыс. квадратных метров жилья.

Введены в эксплуатацию 4 объекта сферы здравоохранения, 39 объектов в сфере

образования, 8 объектов культуры и 2 спортивных объекта.

В рамках программы «Дорожная карта занятости-2020» освоено 18,8 млрд. тенге, в

результате работой обеспечены 72,2 тыс. человек. Создано 36,2 тыс. постоянных

рабочих мест. Введено в эксплуатацию 24 объекта водоснабжения, 25 объектов

газоснабжения. Проведены строительно-ремонтные работы улиц населенных пунктов

и автомобильных дорог протяженностью 640,9 км.

«В последние годы наблюдаются положительные тенденции в развитии

агропромышленного производства области. Сохраняется динамика роста валовой

продукции в сельском хозяйстве, продолжается работа по диверсификации

растениеводства и повышению доли племенных животных. Это становится возможным

благодаря активной бюджетной политики государства. Объем валовой продукции

сельского хозяйства составил 445,0 млрд. тенге, что по сравнению с аналогичным

периодом 2015 года больше на 4,9%. Площадь с сельскохозяйственными культурами

по сравнению с прошлым годом увеличилась на 13 тыс. га, составив 788,8 тыс.

гектаров», — сказал аким.

Стоит отметить, по среднему подсчету, в прошлом году Южноказахстанскими

дехканами собрано 633 тысячи тонн зерновых культур, что по сравнению с 2015

годом больше на 8,9%. Средняя урожайность составила 25,1 ц/га. Это рекордный

показатель за весь период Независимости Казахстана.

Кроме того, собрано 1060 тыс. тонн овощей, 1264 тыс. тонн бахчевых, 268 тыс.

тонн картофеля, 287 тыс. тонн хлопка. Такая высокая производительность

достигнута благодаря трудолюбию наших земляков.