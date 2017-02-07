Амнистирован военнослужащий, осужденный за многомиллионный ущерб воинской части

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Военный суд шымкентского гарнизона

Военнослужащий, руководитель финансовой части одного из воинских подразделений Южного региона, допустивший халатность в результате которой воинской части был причинен ущерб на сумму более 18 млн тенге, амнистирован.

При этом, по постановлению суда, военнослужащий обязан в полном объеме возместить причиненный ущерб, а также оплатить судебные издержки в сумме порядка 543 тыс. тенге.

В ходе главного судебного разбирательства подсудимый вину признал полностью, раскаялся, просил суд применить Закон «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан». Исковое заявление признал и обязался возместить причиненный ущерб.

Представители потерпевшей стороны, попросив суд удовлетворить исковые заявления в полном объеме, не возразили против применения в отношении подсудимого Закона об амнистии. В результате по постановлению суда подсудимый освобожден от уголовной ответственности, дело в отношении него прекращено.

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3 Комментариев Включено "Амнистирован военнослужащий, осужденный за многомиллионный ущерб воинской части"

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законопослушный
Гость
законопослушный

Воруй больше — получишь меньше

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10 часов 50 минут назад
Валькирия
Гость
Валькирия

Значит, наворовал больше, если может откупиться 18-ю миллионами.

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9 часов 6 минут назад
Пётр
Гость
Пётр

В Казахстане можно воровать, если поймают, отпустят по амнистии. Ура!

Голос ЗА00Голос ПРОТИВ Ответить
8 часов 50 минут назад
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