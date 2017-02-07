Амнистирован военнослужащий, осужденный за многомиллионный ущерб воинской части

Военнослужащий, руководитель финансовой части одного из воинских подразделений Южного региона, допустивший халатность в результате которой воинской части был причинен ущерб на сумму более 18 млн тенге, амнистирован.

При этом, по постановлению суда, военнослужащий обязан в полном объеме возместить причиненный ущерб, а также оплатить судебные издержки в сумме порядка 543 тыс. тенге.

В ходе главного судебного разбирательства подсудимый вину признал полностью, раскаялся, просил суд применить Закон «Об амнистии в связи с двадцатипятилетием Независимости Республики Казахстан». Исковое заявление признал и обязался возместить причиненный ущерб.

Представители потерпевшей стороны, попросив суд удовлетворить исковые заявления в полном объеме, не возразили против применения в отношении подсудимого Закона об амнистии. В результате по постановлению суда подсудимый освобожден от уголовной ответственности, дело в отношении него прекращено.