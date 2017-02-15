Апелляционная жалоба экс-депутата ЮКО оставлена без удовлетворения

В Шымкенте, в суде ЮКО рассмотрена апелляционная жалоба Амангельды Сопбекова, экс-депутата областного маслихата от Шардаринского района и директора политехнического колледжа, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

Апелляционная коллегия по уголовным делам оставила в силе приговор суда первой инстанции.

Наурызбай Ауезов, судья суда ЮКО: «В ноябре 2016 года судом Аль-Фарабийского района Сопбеков был признан виновным по Статье 367 Уголовного кодекса Республики Казахстан — «Дача взятки». Ему назначено наказание в выплате 30-кратного размера от суммы взятки — 90 миллионов тенге. Апелляционная жалоба оставлена без удовлетворения. Приговор вступил в законную силу».

Амангельды Сопбеков был задержан в июле прошлого года сотрудниками Национального бюро по противодействию коррупции. Через посредника Сопбеков пытался дать взятку в три миллиона тенге должностному лицу управления образования ЮКО за то, чтобы в возглавляемый Сопбековым политехнический колледж выделялось больше государственных образовательных грантов.