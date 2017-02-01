«Байгу» автобусов в Шымкенте сняли на видео

Очевидцы засняли «байгу» автобусов в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz. Съемка велась 1 февраля из автомобиля, следующего по пятам нарушителей дорожного спокойствия.

Как прокомментировала автор видео, события происходили утром в районе 8.30. Сидя на пассажирском сидении, женщина вместе со своим спутником ехала на работу и сначала обратила внимание на то, что автобус не пропустил пешехода. После этого она вытащила телефон и начала снимать на камеру маневры водителей автобусов.

«Всю дорогу они соревновались, обгоняли друг друга. Передний автобус дразнил ехавший позади, не пропускал. Мы ехали за ними и никак не могли объехать. На видео можно увидеть, что в какой-то момент задний автобус пересек двойную сплошную», — прокомментировала женщина.