Очевидцы засняли «байгу» автобусов в Шымкенте, передает корреспондент Tengrinews.kz. Съемка велась 1 февраля из автомобиля, следующего по пятам нарушителей дорожного спокойствия.
Как прокомментировала автор видео, события происходили утром в районе 8.30. Сидя на пассажирском сидении, женщина вместе со своим спутником ехала на работу и сначала обратила внимание на то, что автобус не пропустил пешехода. После этого она вытащила телефон и начала снимать на камеру маневры водителей автобусов.
«Всю дорогу они соревновались, обгоняли друг друга. Передний автобус дразнил ехавший позади, не пропускал. Мы ехали за ними и никак не могли объехать. На видео можно увидеть, что в какой-то момент задний автобус пересек двойную сплошную», — прокомментировала женщина.
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1 Комментарий Включено "«Байгу» автобусов в Шымкенте сняли на видео"
Класс! Хорошо если это не останется без внимания, может их накажут (или даже уволят?!) что бы неповадно было… Они же людей возят!!! Давно пора взяться за наших автобусников, хочется порядка и спокойной езды)