Банда женщин-карманниц из Шымкента промышляла в Сарыагаше

Полицейские Южно-Казахстанской области задержали преступную группу карманниц, причастную к кражам сотовых телефонов. Четверо жительниц Шымкента промышляли карманными кражами в соседнем Сарыагаше, сообщили в пресс-службе ДВД Южно-Казахстанской области.

В конце прошлого года в Сарыагашское РУВД обратилась 21-летняя девушка с заявлением о том, что на рынке у неё похитили сотовый телефон. С аналогичными заявлениями в полицию обратились еще несколько местных жителей. С целью раскрытия данных преступлений в РУВД создали оперативно-следственную группу из числа опытных сотрудников полиции.

«В ходе оперативно-розыскных мероприятий полицейские задержали четырех подозреваемых — жительниц Шымкента 1982, 1985, 1991 и 1994 годов рождения. Следствием установлено, что для совершения преступных действий молодые девушки специально приезжали из Шымкента в Сарыагаш. Затем на рынках или в торговых точках районного центра, пользуясь скученностью посетителей, похищали оставленные на виду сотовые телефоны и деньги. Краденое имущество они реализовывали, а деньги тратили на свои нужды», — рассказали в ДВД.

Полицейские уже установили причастность задержанных к 12 фактам краж. Общий ущерб, нанесенный потерпевшим, составил около 1,5 млн тенге. В качестве вещественных доказательств полицейские изъяли часть краденного имущества и вернули законным владельцам.

По данным фактам возбуждено уголовное дело по статье 188 УК РК (Кража). Подозреваемые находятся под подпиской. Проводится досудебное расследование.

Южно-Казахстанские полицейские напоминают жителям области о необходимости соблюдать меры предосторожности при посещении людных мест и общественного транспорта и быть бдительными и внимательными к ценным вещам.