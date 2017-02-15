Безработных и самозанятых жителей ЮКО научат вести бизнес

Программа «Продуктивная занятость — массовое предпринимательство» предусматривает обучение безработных и самозанятых граждан. Бесплатные месячные курсы по компоненту «Bastau Бизнес» стартуют 1 апреля в 8 районах области- Мактаральском, Сарыагашском, Сайрамском, Ордабасинском, Казыгуртском, Толебийском, Тюлькубасском и Отырарском.

Такую возможность предлагают в Палате предпринимателей ЮКО. Организация стала оператором нефинансовой поддержки программы «Продуктивная занятость-массовое предпринимательство» по ее второму направлению.

Участниками курсов могут стать безработные жители районов (независимо от регистрации в центрах занятости, а также самозанятые граждане, с предпринимательским потенциалом. Последний пункт особенно важен — поскольку конечная цель — не просто получение сертификата, а открытие своего дела.

Потому, первым делом, участникам программы предстоит пройти тестирование, которое определит мотивацию к занятию бизнесом. Затем тренеры расскажут о том, как развивать собственное дело, помогут составить бизнес-план и зарегистрировать ИП.

Особое внимание уделяют юридическим и экономическим аспектам ведения бизнеса в современных условиях. В последующем участники курсов смогут рассчитывать на кредиты от Фонда финансовой поддержки сельского хозяйства, также микрофинансовых организаций и кредитных товариществ, которые профондирует Агро-кредитная корпорация.

Данияр Дармен, начальник отдела нефинансовой поддержки Палаты Предпринимателей ЮКО: «Сумма кредитования теперь до 8 тысяч МРП, то есть это примерно 18 млн тенге. Раньше могли до 5 млн тенге, сроком не более 5 лет при повторном обращении. Сейчас эта сумма 18 млн и срок до 7 лет. Проекты будут тщательно отбираться. Спустя месяц участники будут защищать свои проекты на областном уровне. Мы выдадим им сертификаты о прохождении программы «Бизнес-Бастау»,после чего будем писать ходатайство в финансовые-институты. Это ходатайство будет основой получения кредитования-финансовые институты будут рассматривать кредитоспособность».

По словам специалистам, в обучении будут применяться особые подходы. Это более детальные занятия по каждой теме, вплоть до подготовки к публичным выступлениям. Это делается для того, чтобы будущий предприниматель сумел достойно презентовать свой стартап.

Палата Предпринимателей обеспечит сопровождение в реализации каждого проекта в рамках сервисной поддержки ведения действующего бизнеса. С графиком обучения можно ознакомиться на сайте shymkent.palata.kz в разделе сервисная поддержка бизнеса. Заявки на участие принимаются в филиалах, главном офисе Палаты предпринимателей и акимате.

В целом, до конца 2017 года, специалисты Палаты Предпринимателей планируют обучить порядка 1500 человек. А в следующем год эта цифра увеличится в два раза.

Жанат Тохтарбай