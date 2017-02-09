При временном проживании в другом городе каждый казахстанец обязан пройти регистрацию по временному месту проживания. Требования регистрации по месту жительства являются общемировой практикой. В Казахстане учет населения по месту жительства и временного проживания также всегда был предусмотрен законодательством.

Институт регистрации не ограничивает право на свободное передвижение и соответствует международной практике. В той или иной форме учет населения ведется в большинстве государств, так как от этого зависит планирование экономической и социальной политики.

Какие документы необходимы для временной регистрации?

Для регистрации необходимы следующие документы:

— согласие владельца жилья, его удостоверение личности;

— удостоверение личности регистрируемого;

— квитанция об уплате госпошлины за регистрацию по месту жительства в размере 10 процентов от МРП или 227 тенге. Необходимо также присутствие самого гражданина, потому что запись производится в чипе документа, и присутствие собственника жилья, либо наличие нотариально оформленной доверенности.

Сколько человек максимально может быть прописано в одной квартире?

Такое понятие включено в Закон Республики Казахстан от 1 июля 1998 года N 258 «Об особом статусе города Алматы» где каждый человек должен иметь не менее 15 квадратных метров жилья. Такие же типовые правила будут приняты в каждом регионе страны и утверждены правительством, к примеру, если для Астаны — 15 квадратных метров, для другого региона больше или меньше. Для примера, если в средней двухкомнатной квартире Алматы площадь составляет 60 квадратных метров, то жить в ней могут не более 4 человек.

Что еще надо знать о временной регистрации

Правилами регистрации внутренних мигрантов, утвержденными Постановлением Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1427 «Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан» (с изменениями и дополнениями по состоянию на 02.12.2016 г.) внутренние мигранты, прибывшие на временное жительство сроком свыше трех месяцев, берутся органами внутренних дел на учет по месту временного проживания, без снятия с прежнего места регистрации.

Внесенными поправками в законодательство сокращен срок пребывания без временной регистрации, в связи с чем в настоящее время в указанные Правила вносятся изменения, срок пребывания без временной регистрации с трех месяцев сокращается до одного месяца. Гражданин, прибывший на место временного пребывания сроком более 1 месяца, обязан зарегистрироваться в течение 10 дней. Соответственно в случае выезда в командировку, в гости сроком до 1 месяца граждане временной регистрации не подлежат.

Продолжительность работы вахтовым методом, согласно статье 135 Трудового кодекса Республики Казахстан от 23 ноября 2015 года № 414-V (с изменениями и дополнениями от 06.04.2016), не может превышать 15 календарных дней. С письменного согласия работника продолжительность вахты может быть увеличена до 30 календарных дней в соответствии с коллективным, трудовым договорами.

Следовательно, норма обязывающая зарегистрироваться по месту временного пребывания внутренним мигрантам, прибывшим на место временного пребывания сроком более 1 месяца, на лиц работающих вахтовым методом не распространяется.

Статья 492 (части 1 и 2) Кодекса РК от 5 июля 2014 № 235-V «Об административных правонарушениях» предусматривает административную ответственность граждан Республики Казахстан за проживание граждан без регистрации по месту жительства, то есть сменивших место постоянного проживания, а также за проживание без регистрации по месту временного пребывания (проживания).

Регистрация онлайн

При отсутствии ЦОНов и отделов миграционной полиции для регистрации по месту временному пребывания при наличии электронной цифровой подписи (далее – ЭЦП) имеется возможность зарегистрироваться по месту жительства через портал «электронного правительства» в режиме онлайн. Для этого необходимо наличие ЭЦП у гражданина. Также имеется возможность выезда мобильного ЦОНа по месту жительства для приема документов по регистрации посредством обращения через Единый контакт-центр 1414, 8 800 080 7777.

Снятие с регистрации может оформляться по собственной инициативе владельца жилья на правах частной собственности без предъявления личного заявления лица, снимаемого с регистрации, и его удостоверения личности, в соответствии с пунктом 9 постановления Правительства Республики Казахстан от 1 декабря 2011 года № 1427 «Об утверждении Правил регистрации внутренних мигрантов и внесении изменений в некоторые решения Правительства Республики Казахстан».

В настоящее время завершается процесс интеграции информационных систем государственных органов «Адресный регистр» (МИК), «Регистр недвижимости» (МЮ) и «Регистрационный пункт «Документирование и регистрация населения» (МВД), актуализируются адресные сведения по кодам, справочникам и собственникам (владельцам) жилищ. По завершению интеграции баз данных, будет создана «электронная домовая книга» на каждый объект, что позволит проводить проверку количества зарегистрированных граждан по определенному адресу.

Подготовлено: журнал «Охрана труда. Казахстан».