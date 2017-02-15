Дистанционное производство применил суд Абайского района по материалам об амнистии

Практику дистанционного производства применил суд Абайского района Шымкента по материалам об амнистии. При этом ходатайствующие на амнистию осужденные находились в местах заключения, но общались с судьей, прокурором и адвокатом посредством видео-конференции, сообщает корреспондент ТК «Отырар TV» Данил Шемратов.

Колония общего режима ИЧ 167/3 подала ходатайство на применение амнистии к своим осужденным — очередной пакет из 17 материалов рассматривался в суде. На вопросы судей заключенные отвечали в реальном времени.

— Осужденный Осипов, о применении амнистии не возражаете?

— Нет, не возражаю.

— К вам ранее применялась амнистия?

— Нет.

— Имеются непогашенные иски по приговору суда?

— Нет.

Аркадий Осипов был осужден к 4 годам заключения. Мужчина выращивал наркосодержащие растения на участке своего дома. Такой вид преступления попадает под амнистию в виде сокращения срока. Суд постановил применить амнистию в отношении осужденного Осипова Аркадия Владимировича на одну четвертую части срока наказания, то есть на семь месяцев.

Сержан Айнабеков, судья Абайского суда: «Закон предусматривает применение амнистии по тяжким и особо тяжким преступлениям в виде сокращения срока наказания на 1/4 и 1/5 часть соответственно. В то же время, лица, совершившие уголовные проступки и преступления небольшой тяжести, полностью освобождаются от отбывания наказания, а дела по ним, находящиеся на рассмотрении, будут прекращены».

Амнистия к 25-летию Независимости была объявлена 13 декабря прошлого года. В Южно-Казахстанской области под нее попадает в общей сложности порядка полутора тысяч осуждённых. При условии, что они полностью возместят назначенные приговором судебные иски.

Ермек Айтимов, прокурор управления прокуратуры ЮКО: «На сегодня под Закон об амнистии подпадают 117 лиц, отбывающих наказание в местах лишения свободы. Все материалы в полном объеме оформлены и направлены в суд. На сегодняшний день из 117 человек освобождается 21 осужденный. 13 человек уже вышли на свободу».

Лицами, отбывающими наказание, возмещен ущерб на сумму более 29 миллионов тенге.

По линии пробации под амнистию попадают 1258 осужденных. Все материалы направлены в суд. 645 материалов уже рассмотрены. Возмещено более двух миллионов тенге.

Судьи и прокуроры напоминают, что осужденные, которые считают, что их дела попадают под амнистию, могут обратиться в прокуратуру или администрацию исправительных учреждений.