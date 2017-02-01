Долг за газ у шымкентской ТЭЦ-3 перевалил за два миллиарда

Тепловики Шымкента не сдержали своих обещаний перед поставщиком газа. И если на начало января их долг за потребленный газ составлял более 1 млрд 700 млн, сейчас он уже перевалил за отметку в два миллиарда тенге. Главный поставщик тепла в Шымкенте за невыполнение обязательств вполне может быть отключен от газоснабжения.

Как заявил сегодня заместитель генерального директора АО «3-Энергоорталык» Жаркынбек Алимбетов, надо бы погасить долги. Вот только платить нечем — энергоцентр подвел главный партнер — «Куатжылуорталык-3».

Жаркынбек Алимбетов: «И этот партнер, продолжая уже ставшую системой традицию, задолжал на сегодняшний день 2 миллиарда 271 миллион тенге за тепловую энергию с учетом января месяца и 170 миллионов тенге за поставленную нам электрическую энергию перед нашей организацией. Мы уже сегодня исходим из того, плохого сценария, а он, действительно, пугающе реален. Мы ожидаем, что к концу отопительного периода, это предприятие, этот наш партнер задолжает нам порядка трех миллиардов тенге, что означает полную остановку нашей станции. Мы тогда прекратим и подачу и производство тепла и производство электроэнергии и всей нашей любой деятельности. Из-за «Куатжылуорталык-3» у нас сегодня нет никакой возможности оплатить нашу кредиторскую задолженность.

Ситуация у тепловиков сейчас непростая. Все счета предприятия, по словам заместителя генерального директора, заморожены. А это значит, у «Куатжылуорталык-3» нет возможности не только оплатить долг за потребленный газ, но и выдать заработную плату работникам, погасить налоги. К слову, на случай возможного отключения газа на ТЭЦ-3 планируют перейти на мазут. Правда, его на складах предприятия немного и вполне возможно, что отопительный период в Шымкенте в этом году закончится намного раньше наступления календарной весны.

Саида Турсуметова