Дожди с переходом в снег в ЮКО и Шымкенте прогнозируют синоптики в выходные дни

Дожди с переходом в снег прогнозируют синоптики в выходные дни в Южно-Казахстанской области. В связи с прохождением атмосферных фронтов в предстоящие двое суток на юге Казахстана ожидается понижение температуры до -3… -8, местами -10 мороза.

Северо-западный ветер усилится до 23-28 м/с. Такая погода создаст опасную ситуацию в горах и горной местности.

Салтанат Коныс, инженер-синоптик: «В выходные дни в ЮКО ожидается туман, гололед, метель. Северо-западный ветер усилится 15-23 м/с, местами до 28 м/с. Температура ночью и днем -2 мороза +3 тепла, местами -5… -10. По Шымкенту ожидаем сильные осадки, днем временами метель. Температура ночью и днем -1… +1».

В целом по Казахстану: Южно-Каспийский циклон и связанные с ним атмосферные фронты покидают территорию Казахстана. Под влиянием этого циклона на большей части республики прошёл снег, на юге — дожди, местами сильные, сообщает РГП «Казгидромет».

Над западными областями располагается ещё один циклон с арктической системой фронтов. Перемещаясь через территорию Казахстана с запада на восток, они вызовут снегопады с метелями, сильный ветер 15-20м/с и понижение температуры.