Двум миллионам казахстанцев поднимут пенсию с 1 июля. Об этом сообщил министр финансов Бахыт Султанов, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

«Проект уточненного бюджета предусматривает порядка 82 миллиардов тенге на повышение с 1 июля размера пенсии более чем для 2 миллионов получателей до 20% к уровню 2016 года.

А также повышение с 1 июля текущего года размера единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20%. Ожидается, что эти выплаты затронут порядка 400 детей», — сказал Султанов в мажилисе на презентации поправок в закон «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы».

Напомним, с 1 января 2017 года пенсии и пособия были увеличены на 9% и 7% соответственно.