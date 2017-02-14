Двум миллионам казахстанцев поднимут пенсию

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Двум миллионам казахстанцев поднимут пенсию с 1 июля. Об этом сообщил министр финансов Бахыт Султанов, передает корреспондент ИА «NewTimes.kz».

«Проект уточненного бюджета предусматривает порядка 82 миллиардов тенге на повышение с 1 июля размера пенсии более чем для 2 миллионов получателей до 20% к уровню 2016 года.

А также повышение с 1 июля текущего года размера единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20%. Ожидается, что эти выплаты затронут порядка 400 детей», — сказал Султанов в мажилисе на презентации поправок в закон «О республиканском бюджете на 2017−2019 годы».

Напомним, с 1 января 2017 года пенсии и пособия были увеличены на 9% и 7% соответственно.

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8 Комментариев Включено "Двум миллионам казахстанцев поднимут пенсию"

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Алексей Полухин

Не подымут, постараются проиндексировать, но даже с этой индексацией пенсионеры в минусе!

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4 часов 46 минут назад
Гюзель Кауленова

Конечно в минусе, цены бешено растут! Одна комуналка сейчас в 8-15000 тг. обходится, а потребит. корзина 13600!!!!! Где мл. Логика?!!!((

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2 часов 2 минут назад
Николай

А прогноз по росту цен к июлю уже существует? Неплохо бы ознакомиться.

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3 часов 30 минут назад
Hamza Talgat Uly

сумма 82 милрд. ничтожна с суммой который *несуны* министры и чиновники *уносят* из годового бюджета. только начинающие ..самые молодые 1 млрд. …т.ч. Бюджет достаточный.. если справедливо распределять социальные выплаты и могл ибы не обделять и пенсионеров

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3 часов 9 минут назад
Гюзель Кауленова

Аха, а так пишут, как будто каждому по миллиону выделят, добавят по 3000 тг, ппц!!(

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2 часов 3 минут назад
Гюзель Кауленова

Ну и что нам эти копейки. К лету все будет бешено дорого. Это не новость. Это давно все знают.

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2 часов 4 минут назад
Гуля Гуля

Аааа зарплату когда

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1 час 42 минут назад
Сергей w

А также повышение с 1 июля текущего года размера единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20%. Ожидается, что эти выплаты затронут порядка 4͇0͇0͇ ͇д͇е͇т͇е͇й͇
В СТРАНЕ РОЖДАЕМОСТЬ РАЗВЕ НА УРОВНЕ 4͇0͇0͇ ͇д͇е͇т͇е͇й͇ ??????

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47 минут 48 секунд назад
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