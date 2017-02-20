Фермер в Южно-Казахстанской области получил огнестрельное ранение, об этом сообщает корреспондент Tengrinews.kz. В реанимацию больницы скорой медицинской помощи Шымкента сегодня доставлен 45-летний мужчина с огнестрельным ранением в грудную клетку.

Ранение мужчина получил в своей кошаре в Ордабасинском районе. В пресс-службе ДВД ЮКО на официальный запрос корреспондента Tengrinews.kz факт стрельбы подтвердили.

«Проводится досудебное расследование по статье «Покушение на убийство». Назначен ряд экспертиз. Личность подозреваемого установлена. Известно, что он 1991 года рождения и ранее судим. Принимаются меры по его задержанию «, — сообщили в пресс-службе Департамента внутренних дел ЮКО.

Как стало известно, инцидент произошел сегодня, в 13.30. В отдел полиции Ордабасинского района позвонил пастух и рассказал, что услышал выстрел, а затем увидел, как в дом забегает раненный пострадавший, а его знакомый убегает со двора. Известно, что ранее убегавшего мужчину раненый подозревал в краже своего скота. С заявлением об этом он обратился в полицию в начале февраля. По данному факту также проводится досудебное расследование по статье 188 части 3 УК РК.

