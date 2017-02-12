Габидулла Абдрахимов — молодой, столичный парень

Хорошего акима кабинетным работником не назовешь. Должность обязывает знать в вверенном ему «королевстве» все до мелочей.

Некоторые из нас, далекие от принадлежности к властным структурам, привыкли видеть акимов исключительно в роли «открывашек», разрезателей ленточек: на торжествах по случаю открытий новых школ, садиков, производств, торговых центров, новоселий. Аким города Шымкента Габидулла Абдрахимов – не исключение, на подобных мероприятиях ему приходится бывать не меньше, чем по два-три раза в неделю. Гирлянды воздушных шаров, красивые девушки в национальных нарядах, музыка… Все это так. Но это лишь малая, парадная часть его работы.

Вот вы, можете с ходу назвать, что входит в перечень обязанностей акима нашего города, его команды? Первое, что приходит на ум – это благоустройство города, чистота улиц, дворов, нормальные дороги. Вот только не надо мелочиться! Вы пока думайте, а я напомню, что согласно закону, в обязанностях нашего акима – разработка планов, экономических и социальных программ развития Шымкента. Это первое. Второе – управление коммунальной собственностью. Третье – кадровые вопросы. Четвертое – принятие распоряжений и постановлений, координация своей работы с деятельностью гормаслихата – местного законодательного органа. То есть забот невпроворот. О том, как Габидулла Абдрахимов и его команда справились со всеми этими задачами в минувшем году (от оказания госуслуг, поддержки малого и среднего предпринимательства до ЖКХ) и что наметили на 2017 год, каждый из вас может прочесть на официальном сайте акимата города Шымкента shymkent.gov.kz, загляните в раздел «Тезисы». Прочтите и делайте свои выводы.

Напомню и про такой факт – Габидулла Абдрахимов – тринадцатый по счету аким Шымкента за годы Независимости страны. Один из самых молодых акимов нашего города, во главе Шымкента стал в 40 лет (впрочем, его предшественник Дархан Сатыбалды был на год моложе).

Почувствовал ли город, что мэр – молодой, столичный парень? Еще бы! Одна велосипедная «фишка» чего стоит. В июне прошлого года Габидулла Абдрахимов лично запустил проект Shymkent City Bike – общегородскую систему проката велосипедов. Заодно стала появляться велосипедная инфраструктура города – несколько десятков станций проката, велодорожки.

А еще аким Шымкента доступен в соцсетях. Открыт для общения. Не случайно одна из встреч с молодежью города прошла именно в ночном развлекательном клубе «Мотор». Встреча оказалась резонансной по числу откровений, которыми поделился аким с молодежью. К примеру, Габидулла Абдрахимов сказал, что устал от всяких «Баке-Саке», которые прямо во время свадеб заваливают его просьбами о трудоустройстве родичей, другими проблемами. По его словам, ему, самостоятельно сделавшему свою карьеру, это не нравится. «Вот сейчас я аким, но ведь я вечно им не буду, – сказал Габидулла Абдрахимов. – Если переведут в другое место, хочу, чтобы меня вспоминали добрым словом. Поэтому стараюсь».

В тот же вечер аким признался молодежи, что тоже не любит длинных официальных собраний, не хочет постоянно носить костюм, надевать галстук, любит ходить свободно. В Германии, где он по «Болашаку» получал образование, мэры городов ходят на работу в джинсах, ездят в общественном транспорте и даже на велосипеде. «Кто мэр, кто простой человек – различить невозможно. В Европе это в порядке вещей. Там никто не обсуждает каждый шаг мэра», – рассказал аким. А еще он признался, что езда на велосипеде дает ему ощущения такого плана: «… Многое разочаровывает, замечаю недостатки, ямы на дорогах. В таких случаях вызываю ответственных лиц и даю задание исправить ситуацию. И слежу, чтобы выполнили». Как вам это? Ни один из прежних акимов не был столь откровенен и понятен молодежи!

Еще один «конек» акима – проект современного микрорайона Shymkent city, с ним Габидулла Абдрахимов в ноябре прошлого года ездил даже в Лондон. Искал инвесторов.

… А накануне ежегодного отчета главы города акимат Шымкента объявил о проведении онлайн-опроса среди горожан. В интернет-анкете шымкентцев попросили назвать главную проблему города, оценить работу акимата, рассказать о том, как изменился город за последний год и честно признаться – верят ли они сотрудникам акимата или нет.

Результаты опроса, по заверениям властей, помогут им улучшить свою работу, а значит позволят качественнее и эффективнее служить жителям.

Поверьте, это очень смелый шаг. Люди разные, и далеко не все очарованы… велосипедами. Вот лишь несколько откликов, взятых с сайта Otyrar.KZ (орфография и пунктуация авторов сохранена). Пользователь Лариса Николаевна: «неуд поставила Абайскому акимату и прокуратуре за обман, обещали сделать модернизацию дома показательную, а на деле дом после ремонта в ужасном состоянии страшно на него смотреть и тем более комиссии по приему ремонта не было. Людей заставили платить за некачественный и недоделанный ремонт., по пр. Республики 40».

Гость по ником «xtk» так и посоветовал: «Аким поменяй свою команду слабые они у тебя. Мышление совковое. Как лебедь, рак и щука. Каждый тянет в свою сторону».

Прочтет ли эти отклики аким, неизвестно. Если не боится правды, прочтет. Главное – не обидеться, а сделать выводы и исправить.

Фарида ШАРАФУТДИНОВА