Информация о пенсиях и пособиях на 2017 год

Пенсионеры уже получили свои пенсии по-новому. Однако, некоторые из них до сих пор не разобрались с тем, насколько размер их пенсий повысился с 1 января 2017 года. Еще раз, в помощь таким пенсионерам, Otyrar.KZ размещает информацию о пенсиях и пособиях в 2017 году, которую нам предоставил директор департамента межведомственного расчетного центра социальных выплат по ЮКО Бахытбек Басымбек.

Республиканским бюджетом утверждены базовые показатели, которые используются при расчете социальных выплат.

С 1 января 2017 года устанавливаются следующие показатели:

месячный расчетный показатель (МРП) составит 2269 тенге;

минимальная пенсия – 28148 тенге;

прожиточный минимум (ПМ) – 24459 тенге;

базовая пенсионная выплата – 12802 тенге;

минимальный размер заработной платы – 24459 тенге;

максимальный доход, учитываемый для исчисления размеров вновь назначенных пенсий – 41 МРП (93029 тенге).

Приводим новые размеры пенсий и пособий в 2017 году

Пособия на рождение детей:

при рождении первого, второго и третьего ребенка – 71270 тенге (31,41 МРП); четвертого и более ребенка – 118783 тенге (52,35 МРП);

при рождении двойни (тройни и т.д.) единовременное пособие на рождение выплачивается на каждого ребенка и его размер зависит от очередности рождения.

Пособие по уходу за ребенком по достижении им 1 года:

на 1-го – 13070 тенге (5,76 МРП);

на 2-го – 15452 тенге (6,81 МРП);

на 3-го – 17812 тенге (7,85 МРП);

на 4-го и более – 20195 тенге (8,9 МРП).

Данное пособие по уходу за ребенком выплачивается неработающей матери (или отцу) из средств республиканского бюджета.

Работающим матерям (отцам) выплачивается ежемесячная социальная выплата на случай потери дохода в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста одного года из государственного фонда социального страхования и ее размер составляет 40 процентов от среднемесячного дохода, от которого производились социальные отчисления за последние 24 месяца перед рождением ребенка.

Родителям, опекунам, воспитывающим детей-инвалидов выплачивается 25682 тенге (1.05 МЗП), которое назначается независимо от доходов семьи ребенка.

Государственные социальные пособия по инвалидности

1. Инвалидам от общего заболевания, трудового увечья или профессионального заболевания, инвалидам детства:

инвалидам 1 группы – 43538 тенге (1,78 ПМ);

инвалидам 2 группы – 33999 тенге (1,39 ПМ);

инвалидам 3 группы – 23970 тенге (0,98 ПМ);

детям-инвалидам до 16 лет – 32042 тенге (1,31 ПМ);

инвалидам с детства 1 группы – 43538 тенге (1,78 ПМ);

инвалидам с детства 2 группы– 35466 тенге (1,45 ПМ);

инвалидам с детства 3 группы– 27884 тенге (1,14 ПМ).

2. Инвалидам из числа военнослужащих срочной службы, инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при прохождении воинской службы; лицам, инвалидность которых наступила при ликвидации последствий аварий на ядерных объектах гражданского или военного назначения либо в результате аварийных ситуаций на ядерных объектах; инвалидам вследствие чрезвычайных экологических ситуаций, в том числе вследствие радиационного воздействия при проведении ядерных взрывов и испытаний и/или их последствий при условии установления причинно-следственной связи.

Инвалидам 1 группы – 51609 тенге (2,11 ПМ);

инвалидам 2 группы – 41581 тенге (1,7 ПМ);

инвалидам 3 группы – 32042 тенге (1,31 ПМ).

3. Инвалидам из числа военнослужащих (кроме военнослужащих срочной службы), инвалидность которых наступила вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных при прохождении воинской службы; сотрудникам органов внутренних дел и бывшего государственного следственного комитета РК при исполнении служебных обязанностей.

Инвалидам 1 группы – 67018 тенге (2,74 ПМ);

инвалидам 2 группы – 47696 тенге (1,95 ПМ);

инвалидам 3 группы – 32042 тенге (1,31 ПМ).

Пособие по случаю потери кормильца:

при наличии 1 нетрудоспособного –21035 тенге (0,86 ПМ);

при 2-х иждивенцах – 36444 тенге (1,49 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);

при 3-х иждивенцах – 45250 тенге (1,85 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);

при 4-х – 47940 тенге (1,96 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);

при 5 – 49652 тенге (2,03 ПМ на всех нетрудоспособных членов семьи);

при 6 и более нетрудоспособных членов семьи размер пособия на каждого рассчитывается как равная доля от 2,11 ПМ (от 51609 тенге);

в случае потери обоих родителей детям (круглым сиротам) месячное пособие назначается в размере 28862 тенге (1,18 ПМ) (на каждого ребенка, остальным нетрудоспособным членам семьи – в размере 13208 тенге (0,54 ПМ), но не более 2,56 ПМ (62616 тенге) на всех нетрудоспособных членов семьи.

Государственное пособие

по списку № 1 – 21374 тенге (9,42 МРП); по списку №2 – 19015 тенге (8,38 МРП).

Пособие на погребение:

на погребение получателей пенсий и пособий – 35624 тенге (15,7 МРП);

на погребение участника и инвалида ВОВ – 83046 тенге (36,6 МРП).

Специальные государственные пособия:

участникам ВОВ – 36304 тенге (16 МРП);

инвалидам ВОВ – 36304 тенге (16 МРП);

лицам, приравненным по льготам и гарантиям к участникам ВОВ – 14046 тенге (6,19 МРП);

лицам, приравненным по льготам и гарантиям к инвалидам ВОВ – 17131 тенге (7,55 МРП);

вдовам воинов, погибших (умерших, пропавших без вести) в ВОВ, не вступившим в повторный брак – 10166 тенге (4,48 МРП);

семьям военнослужащих, погибших (пропавших без вести) или умерших вследствие ранения, контузии, увечья, заболевания, полученных в период боевых действий в Афганистане или в других государствах, в которых велись боевые действия; семьям военнослужащих, погибших (умерших) при прохождении воинской службы в мирное время; семьям сотрудников органов внутренних дел, погибших при исполнении служебных обязанностей; семьям погибших при ликвидации последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения; семьям умерших вследствие лучевой болезни или умерших инвалидов, а также граждан, смерть которых в установленном порядке связана с воздействием катастрофы на Чернобыльской АЭС и других радиационных катастроф и аварий на объектах гражданского или военного назначения и ядерных испытаний, – 10415 тенге (4,59 МРП);

женам (мужьям) умерших инвалидов войны и приравненных к ним инвалидов, а также женам (мужьям) умерших участников войны, партизан, подпольщиков, граждан, награжденных медалью «За оборону Ленинграда» или знаком «Жителю блокадного Ленинграда», признававшихся инвалидами в результате общего заболевания, трудового увечья и других причин (за исключением противоправных), которые не вступили в повторный брак – 5809 тенге (2,56 МРП);

Героям Советского Союза, кавалерам Орденов Славы 3-х степеней, лицам, удостоенным почетного звания «Қазақстанның ғарышкер-ұшқышы» – 314552 тенге (138,63 МРП);

Героям Социалистического труда из числа участников ВОВ – 169381 тенге (74,65 МРП);

Героям Социалистического труда, Кавалерам Орденов Трудовой Славы 3-х степеней – 21783 тенге (9,6 МРП);

лицам, награжденным орденами и медалями бывшего СССР за самоотверженный труд и безупречную воинскую службу в тылу в годы Великой Отечественной войны, а также лицам, не награжденным государственными наградами, проработавшим (прослужившим) не менее 6 месяцев в период с 22 июня 1941 г. по 9 мая 1945 г. – 4833 тенге (2,13 МРП);

ликвидаторам последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС в 1988 – 1989 гг., эвакуированным (самостоятельно выехавшим) из зон отчуждения и отселения в РК, включая детей, которые на день эвакуации находились во внутриутробном состоянии – 4833 тенге (2,13 МРП);

инвалидам 1 и 2 групп – 3381 тенге (1,49 МРП);

инвалидам 3 группы – 1453 тенге (0,64 МРП);

детям-инвалидам до 16 лет – 2179 тенге (0,96 МРП);

детям-инвалидам с 16 до 18 лет:

– 1 и 2 группы – 3381 тенге (1,49 МРП);

– 3 группы – 1453 тенге (0,64 МРП);

многодетным матерям, награжденным подвесками «Алтын алқа», «Күміcалқа» или получившим ранее звание «Мать – героиня», награжденным орденами «Материнская слава» I и II степени – 14 522 тенге (6,4 МРП);

многодетным семьям, имеющим четверых и более совместно проживающих несовершеннолетних детей, в том числе детей, обучающихся по очной форме обучения в вузах, средних, технических и профессиональных учебных заведениях, после достижения ими совершеннолетия до окончания ими учебных заведений (но не более чем до 23-летнего возраста) – 9440 тенге (4,16 МРП);

жертвам политических репрессий, лицам, пострадавшим от политических репрессий, имеющим инвалидность или являющимся пенсионерами – 2428 тенге (1,07 МРП);

лицам, которым назначены пенсии за особые заслуги перед Республикой Казахстан –2428 тенге (1,07 МРП).

Размеры трудовых пенсий, назначенные до 2017 года, увеличены на 9%. Другая часть пенсии – базовая в 2017 г. равна 12802 тенге, что составляет 52% от прожиточного минимума (ПМ).

В своем выступлении на торжественном собрании, посвященном 25-летию Независимости Республики Казахстан 15 декабря 2016 глава государства – Президент Республики Казахстан Н. А. Назарбаев поручил: «Правительству в следующем году повысить размеры пенсии на 20 процентов к уровню 2016 года. Это повышение охватит 2 миллиона 100 тысяч казахстанцев. Также, с 1 июля 2017 года увеличить размер единовременного государственного пособия в связи с рождением ребенка на 20 процентов».

Таким образом, с 1 января 2017 года произведено повышение пенсионных выплат на 9%. С 1 июля 2017 года во исполнение поручения президента Республики Казахстан размеры пенсионных выплат по возрасту и за выслугу лет, размер государственной базовой пенсионной выплаты будут повышены с целью обеспечения их роста до 20% в сравнении с 2016 годом.

Во исполнение поручения главы государства с 1 июля 2017 года планируется повышение размера пособия на рождение ребенка на 20 % с внесением соответствующих изменений и дополнений в Закон Республики Казахстан от 28 июня 2005 года «О государственных пособиях семьям, имеющим детей».

Работники департамента «Межведомственный центр социальных выплат» по Южно-Казахстанской области – филиала НАО Государственная корпорация «Правительство для граждан» приложат все усилия для четкого и своевременного исполнения наказа главы государства по повышению размеров указанных пенсий и пособий.